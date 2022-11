Ilary Blasi: adesso è veramente ufficiale

Dopo mesi di sofferenze, Ilary Blasi conquista un traguardo importante: la conduttrice tornerà presto sul piccolo schermo!

La nota conduttrice si prepara alla lotta legale con l’ex marito – Francesco Totti; dopo mesi di sofferenze e accuse reciproche, la settimana scorsa i due si sono incontrati in Tribunale per discutere del furto dei Rolex, borse di marca e scarpe particolarmente costose. Per quanto riguarda invece l’udienza specifica per il divorzio, quest’ultima è prevista per la primavera del 2023.

E mentre la vita privata della conduttrice sembra sul filo del rasoio, la carriera prosegue invece a gonfie vele. Ilary Blasi pensava di allontanarsi dalla tv per poter scappare dalla luce dei riflettori, ma l’amica fidata – Silvia Toffanin – è riuscita a farle cambiare idea, spingendola a riprendersi in mano la sua vita (questo secondo indiscrezioni e fonti vicine alle due conduttrici).

Ilary Blasi tornerà così sul piccolo schermo, al timone dell’iconico programma targato Mediaset, L’isola dei famosi. La trasmissione, che sembrava cancellata definitivamente dal palinsesto, torna invece ad entusiasmare il pubblico italiano. Vediamo insieme tutti i dettagli dell’epocale ritorno in tv di Ilary Blasi.

Ilary Blasi di nuovo al timone de’ L’Isola dei famosi?

Secondo quanto dichiarato da Piersilvio Berlusconi – Amministratore Delegato Mediaset – la messa in onda de‘ L’Isola dei Famosi dovrebbe essere programmata per la primavera del 2023, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip prevista per marzo. A questo proposito, la presenza di Ilary Blasi è stata confermata, pertanto la produzione ha ufficialmente aperto i casting per scegliere i prossimi naufraghi delle Honduras.

Al momento, il giornalista Giuseppe Candela – redattore di Dagospia – ha dichiarato che il programma dovrebbe andare in onda due volte a settimana, proprio come nel corso delle edizioni precedenti. Non si conoscono ancora i nomi degli opinionisti; certa è tuttavia l’assenza di Nicola Savino, attualmente impegnato nel nuovo game show di Tv8.

Insomma, Ilary Blasi torna sul piccolo schermo dopo lo scandalo del divorzio da Francesco Totti, godendo tra l’altro del sostegno dell’iconica conduttrice di Verissimo. Per conoscere i nomi del cast della prossima edizione, dovremo attendere ancora qualche mese.