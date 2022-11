Richiamo alimentare: questa volta tocca al noto formaggio

Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo molto importante in merito a un taleggio Dop. Questo prodotto non è in linea con i criteri di sicurezza alimentare che sono previsti dal Regolamento CE 2073/2005.

Il richiamo di questo prodotto è stato reso noto dal Ministero della Salute, nello specifico si tratta di un taleggio Dop, il Bontaleggio di Grotta del marchio Mauri Formaggi. Questo formaggio è prodotto dall’azienda Emilio Mauri Spa, nello specifico nello stabilimento di via Provinciale 11, a Pasturo in provincia di Lecco. Il marchio che lo identifica è IT 03 48 CE.

L’urgenza nel ritirare il prodotto in questione riguarda la mancanza di sicurezza alimentare che è prevista proprio dal Regolamento CE 2073/2005. Si tratta nello specifico dei criteri microbiologici che devono essere rispettati da tutti i prodotti alimentari. A proposito del prodotto del taleggio in questione, non vi era il rispetto dei criteri previsti per Legge ecco quindi la decisione, seppur tardiva, di ritirare il prodotto dai banchi di gastronomia.

Cosa dice la nota del ritiro

©Ministero della Salute

Da precisare è che il richiamo è stato segnalato sul sito del Ministero della Salute solamente oggi, anche se la data indicata è quella del 2 novembre. Si riferisce invece a un precedente periodo. Questo prodotto è stato messo in circolazione e vendita fino al 25 ottobre 2022. Il lotto in questione è il 2360014 e la sua data di scadenza 2/11/2022.

Con un certo ritardo, il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un taleggio Dop che non rispecchia i criteri di sicurezza alimentare previsti dal Regolamento CE 2073/2005 Il ministero della Salute ha reso noto oggi il richiamo chehttps://t.co/USxGlVP1L2 pic.twitter.com/dBUfDHVLtq — La Citta News (@lacittanews) November 15, 2022

Vi è da segnalare un aspetto molto importante in questa vicenda, ossia che sempre per quanto riguarda il prodotto in questione, il taleggio Dop, parliamo questa volta di 3 marche di questo formaggio, erano già state identificate e richiamate dal mercato alla fine del mese di ottobre. In questo caso la causa del ritiro riguardava un problema ancora più grave circa i prodotti, ossia la contaminazione delle tre marche di taleggio Dop da parte della pericolosa Escherichia coli.