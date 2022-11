Uomini e Donne: è successo! Tutti senza parole

Caos negli studi di Uomini e Donne, un cavaliere si scaglia contro un corteggiatore: scopriamo insieme cos’è successo.

Nella puntata andata in onda ieri – 9 novembre – è scoppiato nuovamente il caos negli studi di Uomini e Donne. La prima parte della puntata ha visto come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la cui storia sembra aver finalmente visto una conclusione dopo più di cinque anni di tira e molla. Il cavaliere tarantino non ha apprezzato l’atteggiamento dell’ex fidanzata, la quale ha mostrato gelosia rispetto ad Alessandro Vicinanza; Riccardo ha così mostrato i primi segni di insofferenza.

I telespettatori hanno avvertito un sentimento ancora celato nei confronti della dama bresciana, la quale tuttavia è apparsa proiettata nei confronti della nuova conoscenza. Dopo un ballo appassionato, Riccardo ha lasciato lo studio ed è sparito nel dietro le quinte. La conduttrice sembra non si sia accorta della fuga ed ha proseguito con il Trono Classico: anche in questo caso abbiamo assistito all’ennesima discussione. Scopriamo insieme cos’è successo.

Uomini e Donne: Alessio sotto accusa, Lavinia in lacrime

La tronista Lavinia ha portato in esterna la new entry, conosciuto nel corso del trono di Angela Nasti. Apparentemente, l’esterna risultava carina e spontanea, ma avuto un ribaltamento completo al centro dello studio. Alessio ha dichiarato di non aver apprezzato l’atteggiamento della tronista nei confronti del rivale – motivazione che è apparsa a tutti come una scusa. Gianni e Tina hanno avvertito una mancanza di interesse, dopodiché anche Armando Incarnato è intervenuto per difendere Lavinia.

Il cavaliere napoletano ha notato immediatamente la tosse nervosa della tronista, la quale non ha mai nascosto al pubblico i suoi problemi di ansia: “E’ una ragazza con cui bisogna comportarsi con delicatezza” – ha affermato – “Non vedi che da un’ora tossisce? Le fragilità che ha lei passeranno, è un periodo!”. Lavinia è così uscita in lacrime dietro le quinte per potersi calmare e nel frattempo Alessio ha comunicato di voler abbandonare il programma.

La conduttrice è intervenuta, sostenendo che un ragazzo non può essere messo in croce perché non prova interesse per una ragazza, invitando il corteggiatore ad esprimersi sinceramente. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, Lavinia l’ha raggiunto per riportarlo in studio.