Alessia Marcuzzi: nuovo gossip bomba!

By

Un nuovo gossip sta circolando in queste ore intorno alla bella conduttrice Alessia Marcuzzi. Cerchiamo insieme di scoprire cosa è successo.

Un’estate molto triste per tanti Vip che hanno deciso dopo tanti anni di matrimonio di porre fine a questa unione. Un esempio è la bella conduttrice di Mediaset, Alessia Marcuzzi, che si è separata dal marito Paolo Calabresi Marconi.

Ora si accende un gossip proprio intorno alla conduttrice. Ma di cosa si tratta? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Solo qualche tempo fa si parlava della fine del suo matrimonio, che la Marcuzzi ha smentito velocemente. Solo qualche settimana fa, invece, l’ex presentatrice de Le Iene ha ufficializzato questa separazione.

E sul settimanale Oggi, il giornalista Roberto Dandolo ha affermato che la Marcuzzi ha portato la figlia Mia a Londra. Il motivo di questa scelta? “Per respirare aria nuova”, forse per staccare anche un attimo la spina da tutto quello che le è successo.

Ecco cosa è successo ad Alessia Marcuzzi

Ma non sono partite da sole, ma in compagnia di amiche. Il giornalista ha fatto anche sapere che “Si è spesa con grande dedizione per organizzare feste a tema e gite fuori porta ai suoi vivaci compagni d’avventura…”.

Ed inoltre ha fatto sapere che sta vivendo “un periodo assai complesso a causa della separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi”.

Inoltre, non appena tornerà a casa, Alessia Marcuzzi si dovrebbe buttare a capofitto in un nuovo programma televisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice dovrebbe presto presentare la trasmissione su Rai Due Boomerissima. Ma cosa ha rivelato Dandolo a riguardo? “Al ritorno nella capitale, per la Marcuzzi non c’è tempo da perdere: dovrà concentrarsi sulla preparazione del suo nuovo programma, Boomerissima, che andrà in onda su Rai Due all’inizio del prossimo anno…”.

Dopo ben 25 anni in cui è stata uno dei volti più amati di Mediaset, solo un anno fa la bella conduttrice -tramite i social – aveva deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro.

Ma a quanto pare, molto presto, nei primi mesi del 2023 la dovremmo rivedere a condurre la trasmissione per Rai Due.

Ed i suoi fan non vedono l’ora di vedere nuovamente Alessia Marcuzzi in televisione…