Bambini: l’allarme è importante ma nessuno ci fa caso

Purtroppo i bambini italiani consumano davvero poca verdura. Un dato molto preoccupante che è emerso da una indagine della Coldiretti. Bisogna davvero riflettere su questo aspetto che riguarda una fascia di età molto delicata.

Le verdure sono davvero importanti per la crescita di un bambino, ma soltanto un bambino italiano su tre mangia verdure ogni giorno. Addirittura ci sono anche quei bambini che non ne mangiano affatto.

Questo allarme così serio e importante è stato lanciato da Coldiretti. Qui non si parla solo di verdura ma anche di frutta. Circa la metà dei bambini assume un consumo di frutta regolarmente ogni giorno. Ma vi è una piccola percentuale, 4.6% che invece ne consuma davvero poca con meno di una volta a settimana. Poi c’è quella fascia, circa il 3.6% che dichiara di non mangiarla mai.

Il dato sull’ obesità infantile in Italia preoccupa

Davvero preoccupa il dato che riguarda l’obesità infantile in Italia rispetto ad altri Paesi di Europa. Questo sovrappeso, secondo la Coldiretti, riguarda il 38.8% dei bambini in una età di 8 anni, invece il 37.4% di quei bambini in età di 9 anni e l’obesità tocca il 17.1% e il 15.8%. Davvero dei dati preoccupanti.

Se pensiamo che la nostra alimentazione, ossia quella italiana, sia davvero molto sana, se si parla della dieta mediterranea, nata in Italia, un modello di alimentazione davvero sano riconosciuto in tutto il mondo, il paradosso esiste. Nonostante questo i dati parlano chiaro e quindi Coldiretti sta portando avanti il progetto “Educazione alla Campagna Amica”, che coinvolge alunni delle scuole elementari e medie. Focalizzare il tutto sulle fattorie didattiche, nei mercati contadini e nei laboratori del gusto che sono organizzati proprio nelle aziende agricole e in classe. Un modo sicuramente per avvicinare i bambini a una alimentazione sana

Il comune di Bergamo, ha lanciato un progetto davvero interessante ossia un giorno a settimana un menù 100% vegetale nelle mese scolastiche. Questa iniziativa si chiama “SalvaClima a tavola”. Nonostante tutti questi sforzi in questi progetti ci sono delle vere e proprie eccezioni. Ma è già un passo importante, quello della scuola , elementare e media, che getta le basi per far comprendere ai bambini e ai genitori stessi quanto sia importante tutelare la salute fin dai primi anni di vita, a scuola.