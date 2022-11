Grande Fratello shock: ecco chi vincerà

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? La finale è prevista per marzo 2023, scopriamo insieme la classifica dei concorrenti.

Dal 14 novembre 2022 il noto reality show condotto da Alfonso Signorini perderà il doppio appuntamento per lasciare il posto ai Mondiali di Calcio in Qatar; il Grande Fratello Vip andrà in onda solo il lunedì sera, consentendo alla produzione di costruire una serata ancora più ricca di argomenti.

E’ bene sottolineare che non si tratta di una scelta dovuta alla mancanza di ascolti: nonostante le critiche iniziali – nate dal comportamento dei concorrenti – la messa in onda prosegue a gonfie vele, conquistando un successo dopo l’altro.

Nel mese di dicembre il cast subirà un mutamento: Sonia Bruganelli lascerà la poltrona dell’opinionista per poter passare le vacanze natalizie in compagnia della sua famiglia. Lo scorso anno infatti venne sostituita dall’ex gieffina Laura Freddi, mentre quest’anno Signorini potrebbe optare per Giulia Salemi, ma anche per l’influencer italo-americana Soleil Sorge.

La moglie di Bonolis riprenderà il suo ruolo nel mese di gennaio, preparandosi alla grande finale del programma prevista per marzo. Chi vincerà quindi la settima edizione del Grande Fratello? La risposta delle classifiche attuali.

Grande Fratello Vip 7: chi vincerà il reality show?

Le classifiche attuali parlano chiaro: al momento i preferiti del programma rimangono Nikita e la new entry Edoardo Tavassi. La prima ha conquistato la stima del pubblico con la sua pacatezza e dolcezza, il secondo aveva già attirato l’attenzione dei telespettatori durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Entrambi genuini e spontanei potrebbero vincere tranquillamente la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Proseguendo con la classifica, al momento troviamo in ordine di apprezzamento Luca Salatino, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini, Antonella, Micol, Oriana, Antonino e George; tra i meno apprezzati troviamo Giaele, Luciano, Alberto, Daniele, Charlie e Patrizia; per poi concludere con Sarah, Wilma, Pamela e Attilio. Al momento le preferenze del pubblico si articolano in questo modo; è bene sottolineare che mancano ancora diversi mesi alla conclusione del programma, lasso di tempo in cui potrebbe accadere di tutto. Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? Staremo a vedere!