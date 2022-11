Uomini e Donne: panico in studio è successo!

Panico negli studi di Uomini e Donne: Maria De Filippi scatena il caos con una semplice curiosità. Scopriamo cos’è successo.

Nell’edizione corrente di Uomini e Donne, la linearità e la serenità del Trono Classico vengono compensate dalle continue discussioni dei partecipanti del Trono Over. Protagonisti indiscussi delle puntate infatti sono Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua – i cui interessi reciproci forniscono terreno fertile per insulti e accuse continue a centro studio.

La puntata in onda ieri – 7 novembre 2022 – ha visto la dama bresciana lasciare per l’ennesima volta lo studio in lacrime. Questa volta però, è stata la stessa conduttrice ad accendere la miccia della discussione. Di fronte alla reazione di Ida, persino Maria non ha saputo come reagire, convinta di aver espresso una semplice ed innocua domanda ad Alessandro Vicinanza. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

U&D: Maria scatena il caos, Ida in lacrime

Da cosa è nato il caos? Fondamentalmente, Roberta Di Padua ha espresso il desiderio di ballare con Alessandro Vicinanza, in modo da poter chiarire il torto subito nelle scorse puntate e mettere così un punto alla situazione. Ovviamente, Ida Platano ha ribadito il suo disappunto sulla richiesta dell’eterna rivale; a quel punto, Maria ha esposto un semplicissimo ed innocuo quesito al cavaliere: “Balleresti con Roberta se non avessi paura della reazione di Ida?” – Alessandro ha quindi risposto: “Per cortesia, sì”.

La Platano a quel punto ha aggredito il cavaliere, sostenendo di avere ragione a non fidarsi di lui. La conduttrice ha cercato di recuperare la situazione, sottolineando la premessa alla sua domanda. Alessandro infatti ha sempre dimostrato di avere la predisposizione al perdono, al lasciare andare, in modo da poter avere un rapporto cordiale con tutti. Ida ha quindi ribadito di non essere d’accordo con il ragionamento di Alessandro. A quel punto, Maria si è rivolta direttamente a Ida: “[…] Devi stare con un uomo che si modula su se stesso, sennò non lo conoscerai mai![…] Quando balla con Roberta è perché non vuole rimanere litigato”.

Neanche le parole della conduttrice hanno potuto contrastare la reazione di Ida, la dama ha quindi lasciato lo studio in lacrime, seguita immediatamente da Alessandro Vicinanza. Al momento, non sappiamo come si sia conclusa la discussione – tuttavia, è bene sottolineare che nelle ultime ore, le anticipazioni hanno confermato che i due hanno lasciato insieme il programma come coppia.