Tasse da pagare_ Ecco dove puoi barattarle con del lavoro in cambio

Sono stati analizzati i regolamenti di una ventina di Comuni in Italia in cui questa misura del baratto amministrativo è già applicata. Basti citare il Comune di Massarosa, in provincia di Lucca, che è stato il primo Comune della regione Toscana ad aver adottato un vero e proprio sostegno a quei cittadini in difficoltà economica nel sostenere le spese e pagare le tasse. Adesso è il Consiglio Comunale di Grosseto che sta valutando il tutto. Quello che ci si augura e che questo baratti amministrativo possa diventare una realtà davvero fondamentale per sostenere quelle famiglie più bisognose. Purtroppo sia l’inflazione che l’eccessivo aumento delle bollette sta rendendo la vita difficile a tutti, ma soprattutto a quei nuclei famigliari che hanno già da tempo una marcata difficoltà economica alle spalle.