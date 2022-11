Macchina da cambiare? Ecco i nuovi ecoincentivi, affrettati!

By

Una data e ora da ricordare, a partire dalle 10.00 del 2 novembre 2022 sulla piattaforma Ecobonus. Si avviano le prenotazioni per i nuovi incentivi all’acquisto di auto non inquinanti.

Il tutto fino a 60 g/km CO2. Questo è quanto stato stabilito dal DPCM proposto dal Governo su richiesta proprio del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una importante novità che riguarda i cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Il tutto riguarda l’acquisto di veicoli di categoria M1, oppure elettriche e ibride plug-in, le quali potranno beneficiare durante l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi. Questi fino a oggi erano previsti sulla base delle risorse già stanziate.

Come verranno organizzati gli incentivi

Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio come verranno organizzati gli incentivi ecobonus. Fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli. Questi sono con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2. Il prezzo di listino della casa automobilistica è pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

Altra categoria riguarda quelli fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione). Riguarda l’acquisto di nuovi veicoli con delle emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2. Il prezzo di listino della casa automobilistica è pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Questi ecobonus spetteranno anche alle persone che svolgono delle attività di noleggio auto con delle finalità commerciali. Un dato importante è che la proprietà dei veicoli deve essere mantenuta almeno per un periodo di12 mesi seguendo le seguenti condizioni. Fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli. Questi veicoli hanno delle emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2. Il prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa.

Ecobonus per le auto elettriche, c’è il via libera al rifinanziamento. E’ quanto si apprende da fonti di governo, con riferimento a quanto proposto dal ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.https://t.co/Yzd96rZ08X pic.twitter.com/DSUCt1JoJl — Ultimenews24.it (@ultimenews24) October 15, 2021

Altra condizione da tenere presente per i nuovi ecoincentivi riguarda la condizione fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli. Questi veicoli devono avere emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2. Il prezzo di listino della casa automobilistica deve essere pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.