Noci_ mangiale ogni giorno, ecco il motivo svelato dalla scienza

Mangiare almeno una manciata di noci ogni giorno, protegge dal rischio di malattie cardiache, previene il diabete, abbassando i livelli di zuccheri nel sangue. Insomma le noci sono davvero delle alleate della nostra salute.

Bisogna quindi imparare a consumare le noci più spesso ? Beh sì, soprattutto per rafforzare la nostra salute e rendere il nostro organismo più in salute. Sono stati condotti degli studi molto mirati a tal proposito che mettono proprio in risalto l’importanza delle noci da includere assolutamente nella alimentazione quotidiana.

La ricerca ha puntato il dito proprio su coloro che consumando noci erano maggiormente attivi fisicamente, soprattutto meno esposti a delle malattie cardiache fino a tarda età. Un dato significativo che fa comprendere quanto le noci possano davvero giocare un ruolo importante nel nostro organismo. Oltre a essere buone, sono delle valide alleate della nostra salute e questo non dobbiamo mai dimenticarlo.

Cosa è emerso dalla ricerca

Le noci sono un’ottima fonte di acido alfa-linolenico omega-3 , quindi sono delle grandi alleate del nostro cuore, ma anche del cervello e hanno un ruolo nel processo dell’invecchiamento, nel senso che lo regolano in modo che le cellule non invecchino troppo velocemente. Se si assume una porzione di noci si possono ottenere 4 grammi di proteine, 2 grammi di fibre, una buona fonte di magnesio pari a 45 milligrammi. Le noci sono ricche di polifenoli, ossia antiossidanti, che sono molto importanti per la nostra salute.

Lo studio CARDIA è iniziato nel 1985-86 e ha analizzato una quantità pari a 3.023 uomini e donne bianchi e neri sani, in una fascia di età tra 18 e 30 anni. Nel complesso, i ricercatori hanno riportato i seguenti risultati: coloro che consumavano regolarmente le noci avevano punteggi di attività fisica più alti rispetto ad altri soggetti consumatori di noci e non consumatori. Mangiare noci era collegato a un migliore profilo di rischio di malattie cardiache.

Il consumo di noci è stato associato anche a un fattore molto importante ossia un minor aumento di peso. I consumatori di noci avevano concentrazioni a digiuni di glucosio nel sangue più basse, mentre altri consumatori di frutta secca avevano colesterolo LDL più alto.