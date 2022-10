Magnesio_ le fonti che non ti immagini per assumerlo

Il magnesio è molto presente nei cibi vegetali . Nella frutta e verdura ci sono delle quantità adeguate di magnesio e di altri sali minerali. Il magnesio è molto importante anche per prevenire l’ictus . Laddove gli alimenti non riescano a soddisfare le esigenze di magnesio del nostro organismo subentrano gli integratori.

Il magnesio è un minerale molto importante proprio per la nostra funzione sia muscolare che nervosa. Per essere sicuri di assumerne in giusta proporzione dobbiamo integrare la nostra dieta con degli alimenti che ne sono ricchi.

Ci chiediamo quale sia il fabbisogno giornaliero di magnesio per i soggetti in età adulta? la risposta è semplice, la quantità è di 350-400 milligrammi. Se si assume una cattiva alimentazione, oppure si è soggetti a stress o problemi di assimilazione il magnesio cala. Entriamo nello specifico per comprendere come fare in modo che il nostro organismo abbia la giusta quantità di questo minerale importante.

Gli alimenti come fonte di magnesio

Gli spinaci sono una delle fonti vegetali più ricche di magnesio e sono anche una delle più importanti fonti vegetali di ferro. I semi di zucca consumati da soli, come semplice snack, come ingrediente aggiuntivo delle insalate o nella preparazione del pane. Le lenticchie lessate, senza sale, i fagioli di soia lessati in acqua salata, anche i fagioli di Spagna lessati in acqua non salata. Sono tutte fonti di alto magnesio.

Anche il riso integrale possiede delle ottime quantità di magnesio. Il buonissimo frutto dell’ avocado ne contiene una buona quantità ed è inoltre ricco di vitamina K, vitamina C e fibre. Le banane sono una ottima fonte di sali minerali, tra cui il magnesio. Circa la frutta essiccata è un’ottima fonte, ad esempio i fichi secchi, ma anche l’ uvetta, le prugne, le albicocche e i datteri. Per i golosi vi è anche la cioccolata fondente, che apporta magnesio, ferro e calcio.

Anche i semi di girasole sono un’ottima fonte, tale da apportare un’elevata quantità di fosforo, potassio, ferro, vitamina A e vitamina C, oltre al magnesio. Tra la frutta secca ricca di magnesio vi sono le mandorle che sono anche ricche di ferro, fosforo, calcio.