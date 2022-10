Caffè: ne bevi troppo? Controlla le tue labbra

Appena ci svegliamo al mattino, dovremmo osservare le nostre labbra. Se appaiono morbide, screpolate e secche. Circa la secchezza delle labbra al risveglio, potrebbe dipendere da un’abitudine che accomuna molti di noi.

Parliamo dei bevitori di caffè al mattino, al risveglio. Una sana abitudine da controllare appena svegli riguarda le nostre labbra. Se appaiono morbide e idratate oppure se al contrario sono secche e screpolate. Nel caso apparissero secche e con screpolature, significa che vi è una disidratazione in atto. Come comportarsi in questi casi?

Un consiglio utile sarebbe quello di applicare una maschera idratante per le labbra e poi fare anche una esfoliazione delle pellicine morte, ma è anche fondamentale capire quale potrebbe essere la causa di questo fenomeno che si manifesta sulle labbra. Il caffè gioca un ruolo importante da non sottovalutare.

Il motivo delle labbra screpolate

Quando ci svegliamo e abbiamo le labbra secche è associato anche al fatto che durante le ore notturne, quando si dorme, non si beve acqua per molte ore. Quindi al risveglio le labbra appaiono disidratate. La prima cosa che si fa e che accomuna molti di noi, è assumere caffè, invece di bere dell’acqua. Sicuramente assumere la caffeina è un carburante necessario per svegliarci al meglio e cominciare la nostra giornata, su questo non si discute. Attenzione però, dato che il nostro tanto amato caffè preso immediatamente al risveglio non farebbe altro che aumentare la disidratazione che ci accompagna nelle prime ore del mattino, dopo una lunga notte in cui non beviamo liquidi ovviamente.

Cosa fare per rimediare alle fastidiose labbra secche e screpolate al risveglio? Il consiglio è quello di assumere almeno dei liquidi prima di bere la nostra tazzina di caffè. Quindi anche due o tre bicchieri di acqua sarebbero un buon punto di partenza per cominciare a idratare il nostro corpo. Quindi mentre la caffettiera è sul fuoco e stiamo preparando il nostro caffè, cerchiamo di bere due bei bicchieri di acqua. Poi assumiamo il nostro caffè e dopo un altro bicchiere d’acqua. Un sano metodo per imparare a reintegrare i liquidi e mantenere un giusto livello d’idratazione.