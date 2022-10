Dimagrimento_ spopola questo farmaco, ma fate attenzione

È successo a Elon Musk che ha ammesso di essere dimagrito, con un farmaco indicato per i diabetici e coloro che sono affetti con obesità. Si tratta del Wegovy, che si assume sotto forma d’iniezione.

Attenzione dato che questo farmaco può avere gravi conseguenze sulla salute. Il motivo è che aiuta a perdere peso molto velocemente e quindi sta spopolando sui social, soprattutto tra le celebrità che ne fanno uso per perdere i chili e apparire magri.

Soprattutto Elon Musk, il magnate della Tesla, ha ammesso che questo farmaco lo ha aiutato a dimagrire. Quindi ancora una volta il medicinale è diventato protagonista di una moda che sta diventando molto pericolosa dato che i rischi per la salute possono essere davvero elevati.

A chi è destinato il farmaco Wegovy

Facciamo luce su questo farmaco, esso contiene il principio attivo che riduce l’appetito aumentando la sensazione di pienezza e sazietà. Viene somministrato in forma d’iniezione. Ma attenzione è indicato ad alcuni soggetti, ossia, quelli con un indice di massa corporea di 30 kg/m² superiore, quindi in obesità. Ai soggetti con un indice di massa corporea di almeno 27 kg/m² ma inferiore a 30 kg/m², quindi in sovrappeso. I soggetti che hanno diabete mellito di tipo 2, pressione sanguigna alta, livelli anormali di grassi nel sangue, problemi respiratori durante il sonno, che hanno avuto attacchi cardiaci, ictus o problemi ai vasi sanguigni.

Dopo che Elon Musk ha ammesso di essere dimagrito usando un farmaco indicato per diabetici e soggetti con obesità, sui social il Wegovy – che si assume sotto forma di iniezione – sta spopolando (specialmente fra i giovani). #Dimagrire #ElonMusk #farmachttps://t.co/uv0QQQR7RI pic.twitter.com/cLwFOkEE1e — La Citta News (@lacittanews) October 27, 2022

Ecco il motivo per cui se si assume il medicinale ci possono essere delle controindicazioni. Tra questi vi sono cefalea, nausea, vomito, diarrea, stipsi e dolore addominale. Quindi se non si hanno quelle patologie che abbiamo elencato prima, non va assunto questo farmaco. Fondamentale ricordare che è indispensabile la prescrizione medica. Cerchiamo di non imitare tutto quello che si vede sui social, sul web. Cerchiamo di prenderci cura della nostra salute, piuttosto che di apparire, questo è quello che consigliamo vivamente a chiunque volesse perdere del peso. Si può fare, ma dietro ci deve essere il controllo di un medico specializzato, un nutrizionista, che in base alle analisi del sangue ci possono consigliare un regime alimentare adatto a noi, senza conseguenze importanti per la nostra salute.