Memo Remigi cacciato per la molestia fatta in diretta, giustamente!

Il cantante non ha scusanti: Memo Remigi cacciato ufficialmente dal programma per molestie sessuali. Hanno visto tutti!

La società contemporanea è caratterizzata sicuramente dalla lotta per i diritti e il rispetto di ogni singolo individuo; i gesti che un tempo venivano considerati burle, oggi possono costarti il posto di lavoro. E’ proprio questo il caso di Memo Remigi, bannato ufficialmente dal programma Oggi è un altro giorno per aver molestato in diretta nazionale Jessica Morlacchi. Questa volta non esistono scuse, tutti i cittadini italiani hanno notato il fatto.

Il noto cantante giocava il ruolo di ospite fisso all’interno della trasmissione condotta da Serena Bortone; la giornalista ha saputo coinvolgere il pubblico italiano, tanto da ottenere conferma della continuazione del suo primo programma da conduttrice. A questo proposito, spesso la giornalista ha avuto l’occasione di includere Remigi nei suoi interventi, mai si sarebbe potuta aspettare un tale comportamento. Scopriamo insieme cos’è successo.

Memo Remigi cacciato dal programma: la molestia sessuale ai danni di Jessica Morlacchi

Probabilmente, il cantante non credeva di essere ripreso; tecnicamente l’inquadratura era focalizzata sulla figura di Serena Bortone. Tuttavia, proprio dietro la conduttrice, precisamente sulla destra del telespettatore, è stato possibile notare un dettaglio squallido. Memo Remigi ha fatto scivolare la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, la quale imbarazzata ha riportato la mano del cantante sul fianco. La scena è stata vista in diretta nazionale.

I telespettatori hanno protestato contro i vertici Rai, intimando la produzione a prendere i dovuti provvedimenti. Dopo l’analisi del video divenuto virale, la redazione ha capito di dover punire il cantante per il gesto plateale: Memo Remigi pertanto è stato cacciato ufficialmente dal programma e non potrà più essere invitato come ospite.

Come se non bastasse, la Morlacchi è rimasta sconvolta di fronte al tentativo di Remigi di giustificarsi. Il cantante ha definito il gesto come involontario, mentre Jessica dal canto suo si sarebbe aspettata delle scuse. Remigi tornerà in diretta tv? Staremo a vedere!