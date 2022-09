Gegia: rivelazione bollente su Pupo!

By

Gegia, ecco la rivelazione bollente della gieffina su Pupo! L’attrice romana si è lasciata andare ad una confessione che ha stupito tutti.

Gegia è tra i concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e, con la sua simpatia e la sua energia, ha subito conquistato non soltanto il pubblico ma anche i coinquilini della casa di Cinecittà.

Tra i vari aneddoti raccontati dall’attrice, oltre quelli sul fidanzato turco, anche uno piuttosto bollente riguardante Pupo; che cosa ha svelato la gieffina sul celebre cantante toscano? Ecco i dettagli.

Gegia si è dimostrata essere davvero un fiume in piena, una rivelazione di quest’inizio GF Vip 7 insieme a Romita e non solo; prima di entrare nella casa Signorini ha comunque punzecchiato l’attrice romana, parlando d’amore.

Gegia sembra abbia un fidanzato turco, ma non è stato il suo primo amore; pare anche che, da giovanissima, abbia avuto un’avventura piuttosto bollente col cantante Pupo.

“Abbiamo avuto una notte d’amore insieme quando eravamo giovanissimi. Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c’erano dei premi televisivi” ha confessato Gegia (come ricorda anche il sito ogmag.net) davanti a tutti i telespettatori, aggiungendo quindi parecchio “pepe” al suo ingresso.

Ora comunque il cuore di Gegia pare essere impegnato ed appartenere al suo Memet, un uomo turco. “Ora sono innamorata di un uomo turco, si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all’aeroporto di Istanbul” ha rivelato Gegia.

L’attrice ha poi continuato: “Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezz’oretta la prima volta, ma adesso stiamo insieme da 5 mesi e mezzo e poi non ci siamo più visti“ ha spiegato.

La storia di Gegia all’interno della casa resisterà, oppure l’attrice si farà trascinare nella passione con qualche concorrente nella casa? In caso, lo scopriremo sicuramente.