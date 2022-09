Romina Power: arriva la confessione shock

A Verissimo l’ex moglie di Albano Carrisi ha svelato le ultime novità della sua vita privata, tra problemi di salute e trasloco

Romina Power è tornata ospite da Verissimo e ha rivelato molte novità sulla sua vita privata. La cantante, di recente ha subito un delicato intervento al ginocchio che l’ha costretta a non camminare. Ma a quanto pare, non è tutto, per lei sono in arrivo anche altre novità.

Romina Power torna a vivere in Puglia

L’artista italo americana ha fatto sapere che ha avuto molti problemi con il ginocchio e che dopo l’operazione la fase di guarigione è molto difficile. Nonostante questo, però, si dice positiva, e piano piano riuscirà a risolvere il tutto. Ora sta facendo delle terapie e spesso anche il dolore è insopportabile.

A Silvia Toffanin ha raccontato che ha trascorso l’estate in Messico, con la sua famiglia d’origine. Poi è stata alcune settimane in Puglia in compagnia del figlio Yari e di una brava insegnante di yoga. A Verissimo la 70enne ha inoltre annunciato di essere tornata a vivere stabilmente in Italia, nel Salento. In questa occasione ha specificato che il ritorno in Puglia non centra nulla con Albano, ma è solo un suo interesse verso questa terra che l’ha accolta dal primo giorno con amore.

L’artista italoamericana ancora single

Romina Power ha fatto sapere che ad oggi non c’è nessun uomo nella sua vita. Nel corso di questi anni ha avuto qualche spasimante ma si è resa conto di non avere ne tempo e ne pazienza per queste cose.

Inoltre, ha precisato che non si sente sola, in quanto è sempre circondata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi fan. Una vita dunque piena di sentimento per l’artista che ha inoltre rimarcato di essere una mamma e una nonna molto orgogliosa della famiglia che ha costruito.

Parlando di Al Bano, la cantante ha spiegato di non voler rilasciare nessuna intervista, perchè c’è poco da dire. Il loro rapporto ad oggi è solo professionale.

Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su formatonews.