Uva: se mangi i semi fanno bene oppure no?

L’uva è sicuramente uno dei frutti più amati, dolcissima e gustosa. Ma tu la mangi con o senza semi? Ecco cosa succede se mangiamo i semi e fanno davvero bene.

In pochi conoscono le vere proprietà dell’uva, infatti questa oltre ad essere uno dei frutti più amati è anche ricca di benefici per il nostro corpo. Inoltre, all’interno dei suoi semi sono presenti moltissimi nutrienti, motivo per cui buttarli sarebbe un peccato. Ma scopriamo nel dettaglio cosa accade al nostro corpo quando li mangiamo.

L’uva è uno dei frutti più apprezzati al mondo, di questa ne esistono moltissime tipologie e gusti. In realtà, il grappolo d’uva non è nemmeno considerato un frutto ma bensì un’infruttescenza. Nel dettaglio si tratta di un raggruppamento di bacche supportate da ramificazione legnose.

Ma conoscete tutti i suoi benefici? L’uva è ricca di proprietà antiossidanti, raggruppati sopratutto all’interno della buccia e dei semi. Motivo per cui non andrebbero mai buttati. Ma scopriamo cosa accade al nostro organismo quando mangiamo i suoi semi.

Uva: ecco perché i semi non andrebbero mai buttati

L’uva è composta da tre parti fondamentali, ossia la buccia, la polpa e infine i semi. Quest’ultimi vengono anche chiamati vinaccioli e all’interno di ogni uva ne sono presenti quattro. In molti tendono a scartarli, ma in realtà proprio grazie a questi riusciamo a godere di tutte le proprietà di questo buonissimo frutto.

Per questo motivo non andrebbero mai buttati, al contrario andrebbero sempre mangiato. Proprio all’interno dei semi si concentrano i nutrienti più importanti, ma non solo, proprio con i semi è possibile realizzare diverse ricetti.

Ad esempio, chi li conserva potrebbe asciugarli e poi macinarli. in questo si andranno ad aggiungere all’interno di zuppe, frullati, tisane e nell’insalata.

Grazie ai semi dell’iva è possibile produrre anche un estratto, generalmente questo è acquistabile anche nelle erboristerie. Insomma, i semi sono commestibili e si possono mangiare anche in forme diverse.

Inoltre, i semi dell’uva potrebbero dare al nostro corpo moltissimi benefici, come ad esempio la prevenzione contro i tumori e le malattie cardiache e proteggerebbero il nostro organismo dai danni causati dai radicali liberi.

Voi cosa ne pensate?