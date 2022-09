Non ha fatto in tempo a spegnere le candeline che un malore l’ha stroncata. La giovane aveva appena scartato i regali

Una giovane donne è morta il giorno del suo compleanno mentre si trovava in vacanza con famiglia e amici per festeggiare. All”improvviso ha smesso di respirare e, nonostante gli sforzi dei medici per salvarla, non c’è stato nulla da fare.

Hayley Thompson aveva appena spento 36 candeline. Aveva appena finito di scartare i suoi regali quando si è sentita male, ed è crollata terra improvvisamente mentre si trovava in bagno. La donna era, di Burnage a Manchester – Inghilterra – ma si trovava in vacanza nel Devon. Hayley ha avuto tre crisi convulsive: quando sono arrivati i soccorsi non respirava. la sua milza era rotta e le ha causato emorragie interne. La poverina lascia una figlia di 18 anni, Ciana.

Una delle sorelle della vittima, Liah Thompson, ha raccontato alla stampa locale: “L’altra mia sorella mi ha telefonato alle 5 del mattino e sono crollata. Ho iniziato a urlare quando ricevuto quella telefonata per la prima volta; urlavo e piangevo perché non riuscivo a crederci“. Sebbene Hayley non fosse stata bene negli anni precedenti, la sua famiglia non aveva idea di quanto fossero gravi le sue condizioni e la sua morte è stata per tutti un fulmine a ciel sereno. La 36enne già nel 2016 aveva iniziato a vomitare sangue ed era stata ricoverata in ospedale per alcuni esami: i medici avevano scoperto delle cicatrici sul suo fegato, ma non sapevano cosa le stesse causando.Dopo diverse visite in ospedale, Hayley era stata messa in lista d’attesa per un trapianto di fegato: trapianto che, però, non è mai stato eseguito per mancanza di compatibilità con i possibili donatori. I suoi familiari stanno ora cercando di raccogliere fondi con l’obiettivo di portare Hayley a casa sua a Manchester. La sua salma si trova ancora Devon. I soldi ricavati saranno usati anche per il funerale. Una tragedia simile è avvenuta qualche tempo fa anche in Italia, in Sardegna per la precisione: un uomo ha contratto il Covid proprio il giorno del suo compleanno ed è deceduto poco dopo.