Meteo: cambia tutto, in arrivo maltempo e temperature molto basse

Ottobre è ormai alle porte, questo vuol dire che a breve inizieranno ad arrivare i primi freddi. Attenzione è in arrivo il gelo e serie perturbazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa dice il meteo.

Manca sempre meno all’inizio dell’autunno, questo vuol dire che è arrivato il momento di mettere via i costumi e tirare fuori i capi invernali. Ma attenzione, è in arrivo un perturbazione in tutta Italia. Ecco cosa dicono le previsioni.

Attenzione, questa sarà l’ultima settimana di caldo anomalo in Italia. Poi già da mercoledì è in arrivo il primo freddo autunnale, quindi preparate i primi vestiti invernali.

Ma non è tutto, questo sarà un ottobre coi fiocchi, ma nel verso senso figurativo. Infatti ci sarà qualche vero fiocco di neve sulle cime alpine.

Un bel cambiamento già a partire da metà settembre, ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle prossime previsioni meteo.

Meteo ottobre: cambia tutto, addio al caldo

Un cambiamento metereologico già a partire da metà settembre, tutto sommato dovrebbe essere una situazione normale. D’altronde ottobre sta arrivando e di conseguenza anche l’autunno è ormai alle porte.

È il momento di salutare l’estate, non vi resta che mettere via tutti i vestiti da spiaggia. State quindi pronti a tirare fuori i piumoni e gli ombrelli, sono in arrivo delle precipitazioni. Inoltre sono anche previsti fenomeni importanti.

A rivelarlo in anteprima è stato il Meteo.it, svelando che nelle prossime settimane assisteremo ad un cambiamento da straordinario, infatti si passerà in brevissimo tempo in tutta Italia dal caldo africano ad un maltempo ventoso e fresco.

Il tutto avvera nel giorno di qualche giorno, quindi copritevi bene, gli acciacchi invernali sono sempre dietro l’angolo.

Il protagonista dell’autunno sarà proprio il vento. Nel dettaglio tornerà la Bora, il Grecale e la Tramontana ma ci saranno anche dei forti venti meridionali al Sud. Ma non è tutto sono in arrivo anche dei piovaschi sia al sud che al nord. In alcune regioni come nelle Marche sono previsti degli acquazzoni abbondanti, motivo per cui bisognerà fare particolare attenzione.

Quindi preparate gli ombrelli e i vestiti caldi, l’inverno sta finalmente arrivando.