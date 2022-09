Alfonso Signori e la confessione che stupisce tutti

A pochi giorni dal grande ritorno in televisione di Alfonso Signorini e tutta la troupe, il conduttore televisivo si è lasciato andare ad una lunga confessione

Manca davvero poco all’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello Vip. A poche settimane dal debutto, Alfonso Signorini si è lasciato andare a delle confidenze sulla sua vita privata, tenute nascoste fino ad oggi. non è più fidanzato. Dopo diciotto anni si è conclusa la storia d’amore più importante della sua vita e al Corriere della Sera ha spiegato anche il perchè.

Alfonso Signorini di nuovo single

Lo storico compagno di Alfonso Signorini è stato Paolo Galimberti, classe 1968, imprenditore e politico, con un passato da senatore. Una storia la loro sempre vissuta nel massimo della riservatezza, evitando scoop e pettegolezzi. I due si sono amati per più di 18 anni e la rottura gli ha causato molta sofferenza.

Sembra che a prendere questa decisione sia stato proprio il conduttore, affermando che “quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. In poche parole è venuto meno l’amore. Signorini oggi è single ma si è detto innamorato di un’altra persona, che per adesso resta top secret.

Chi è la nuova fiamma di Signorini

Il direttore di Chi ha fatto sapere di essere single, ma di essere molto infatuato di una persona. Si è detto felice ed emozionato ogni volta che gli manda un messaggio o lo chiama. Sente le cosiddette farfalle nello stomaco…

Alfonso ha precisato che non si tratta di una persona dello spettacolo e non fa parte del suo ambito lavorativo. E a tal proposito, ha sottolineato che non frequenta fuori il mondo della televisione, ci sono persone che per un pò di notorietà venderebbero l’anima.

Alfonso, poi, non ha nascosto di aver vissuto anche accanto ad una donna, Laura. Quest’ultima oggi è impegnata con il marito di nome Paolo, che ha tradito anni prima con lui.

