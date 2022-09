Claudia Gerini: la figlia Rosa è bellissima e famosa

Claudia Gerini, la figlia Rosa è già famosa quasi quanto la mamma: l’avete mai vista? Eccola, talentuosa e fascinosa.

Romana classe ’71, Claudia Gerini è sicuramente tra le attrici italiane più amate degli ultimi vent’anni; arrivata al successo con film di Carlo Verdone come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Bond, l’attrice ha ad oggi alle spalle una ricca carriera, contornata da successi e riconoscimenti.

Oltre che dalla sua professione, grande gioia le arriva dalla sua famiglia, in particolar modo dai suoi figli; avete mai visto la giovane Rosa? A quanto pare, oltre che talentuosa e bella come la mamma, è già famosa: eccola.

Dopo la relazione con Gianni Boncompagni, la Gerini è stata sposata per due anni, dal 2002 al 2004, con Alessandro Enginoli; i due hanno avuto insieme una figlia, nata proprio sul finire della relazione, che oggi è una splendida 18enne che pare aver ereditato il talento e la bellezza della mamma.

Di recente, come abbiamo potuto vedere sul profilo Instagram dell’attrice (e come riporta anche Vanity Fair), Rosa ha iniziato il suo percorso di studi a New York; un passo fatto insieme ai genitori, che l’hanno accompagnata negli USA, e che ha reso molto fiera mamma Claudia.

“It was just a dream….E adesso siamo qui ❤️⭐️ e Comincia l’avventura #nyu congrats 🎉brava amore👏🏼👏🏼👏🏼❤️❤️❤️❤️❤️” ha scritto la Gerini nella didascalia del post, con una serie di foto proprio insieme alla figlia e all’ex-marito.

La giovane Rosa ha sempre espresso il desiderio di seguire le orme della mamma e di entrare a far parte del mondo della recitazione, e ora pare avrà modo di affinare le sue competenze Oltreoceano.

In ogni caso, Rosa ha già fatto il suo debutto come attrice in nel film Indovina chi viene a Natale? e poi anche nella fiction Rai dedicata al devastante terremoto in Abruzzo, L’Aquila, grandi speranze; la sua carriera pare essere davvero lanciata.