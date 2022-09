Grande Fratello, ricordate Mary Segneri? Oggi è un’altra persona: ecco l’ex-gieffina a distanza di molti anni dal reality show.

Continua il ritorno al passato del Grande Fratello, che prima di finire sotto i riflettori per la versione vip ha avuto diverse edizioni (molte delle quali davvero gloriose) nel suo storico formato “nip”.

Sono tanti i volti che, usciti dalla casa, hanno poi raggiunto la popolarità; da Luca Argentero a Raffaella Fico, passando per Melita Toniolo, Francesca Ciprinani e Eleonora Daniele, sono davvero molti. Ma vi ricordate di Mary Segneri? Eccola oggi a distanza di anni dal reality show.

Grande Fratello, ricordate Mary Segneri? Oggi è un’altra persona: eccola

Tra i tanti concorrenti che hanno varcato la porta rossa della casa di Cinecittà c’è anche Mary Segneri, tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2004 sotto la guida di Barbara D’Urso e vinta poi alla fine da Jonathan Kashanian.

Originaria di Frosinone ed entrata nella casa a 22 anni, la Segneri uscita dal reality show inizia una carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a vari talk show di Barbara D’Urso, al programma di Rai 2 Cronache animali e anche a I Fatti Vostri.

L’ex-gieffina negli anni è finita anche al centro della scena per l’incredibile perdita di peso, sfidando sé stessa e arrivando sentirsi decisamente molto meglio. “Oggi quando guardo le mie foto a 22 anni non mi sembro una 22enne, ma mi vedo molto più grande. Mi faccio tenerezza perché so quanto soffrivo” ha spiegato in una precedente intervista (come riporta il sito donnapress.it) la Segneri.

Oggi, su Instagram, si mostra più in forma che mai; sui social è davvero seguita e, al momento, vanta più di 20mila follower; a distanza di anni, Mary sembra davvero un’altra persona, più fascinosa e matura che mai.

L’ex-gieffina continua la sua collaborazione con I Fatti Vostri, e chissà se all’orizzonte non ci siano per lei altre opportunità; magari, anche di tornare in quella casa che l’ha lanciata, partecipando al GF Vip.