Alberto Matano e Serena Bortone: cambia tutto dopo pochi giorni dal nuovo inizio

Ci sono grandi novità in casa Rai: sono previsti dei cambiamenti per le trasmissioni condotte rispettivamente da Alberto Matano e Serena Bertone.

Come al solito, il ritorno di settembre segna l’inizio della nuova stagione televisiva. Alcuni programmi della Rai, però, subiranno dei cambiamenti. In particolare, si tratta del programma di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno, ed il programma di Alberto Matano, La Vita in Diretta.

Le due trasmissioni stanno ricevendo grandi consensi da parte del pubblico di casa. Ma nonostante stiano andando molto bene, da lunedì prossimo, quindi a partire dal 12 settembre, i due programmi subiranno delle variazioni.

A comunicarlo è stato Davide Maggio, che ha cercato di spiegare al meglio cosa sta per accadere. Sul suo blog, infatti, si può leggere che dal 12 settembre 2022 “la fascia post-prandiale di Rai 1 subirà una modifica, che vedrà il TG1 Economia tornare all’orario che fu suo fino al 2016, quello delle 14.00“.

Oggi è un altro Giorno e La Vita In Diretta: ecco cosa succede a partire dal 12 settembre 2022

Ed inoltre ha anche annunciato che “Come anticipato da Dagospia, la costola del TG1 dedicata alla finanza e alla situazione economica nazionale ed internazionale, andrà così in onda proprio subito dopo il TG delle 13.30 e la cosa potrebbe portare alla lunga anche altre interessanti conseguenze”.

Questo, quindi cosa comporta ai due programmi della Rai? Come spiega Davide Maggio nel suo blog, la trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro Giorno, andrebbe a perdere in questo modo “il traino forte e diretto del seguitissimo TG1”.

Mentre il programma condotto da Alberto Matano, La Vita In Diretta, “si avvicinerà di cinque minuti all’appuntamento principe del pomeriggio dell’ammiraglia, quello con Il Paradiso delle Signore”.

I due programmi della Rai sono molto seguiti – ma continuano ancora oggi – da una grande fetta di pubblico, che li segue sempre con molto interesse da anni.

Nel nuovo programma di Alberto Matano, poi, tra le tante novità c’è anche una new entry: si tratta dell’opinionista Adriana Volpe, che torna ad essere un volto della Rai dopo essere stata, tra l’altro, protagonista del Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista.

E a voi piacciono le due trasmissioni, Oggi è un Altro Giorno e La Vita In Diretta? Cosa ne pensate di questa variazione?