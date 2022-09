Sabrina Salerno miss maglietta bagnata sempre! L’estate è ancora rovente con la cantante e showgirl, davvero da urlo.

A prescindere dalla stagione, pare ormai certo che Sabrina Salerno sa sempre come lasciare senza parole tutti quanti i suoi follower; la showgirl e cantante, icona dell’italo dance negli anni ’80 e oggi vera e propria influencer e modella, è stata tra le protagoniste dell’estate e ha tutta l’intenzione di rimanere sotto i riflettori.

Nel nuovo post sul suo profilo Instagram, la Salerno si presenta ancora una volta come una miss maglietta bagnata, per una visione davvero da urlo; eccola, è stupenda.

Sabrina Salerno miss maglietta bagnata sempre! L’estate è ancora rovente, la cantante lascia senza fiato

Continuano le vacanze di Sabrina, che dopo la Thailandia, la Liguria e altre varie destinazioni nel nostro paese, continua a viaggiare in queste sue vacanze condividendo diversi momenti con tutti i fan.

Col nuovo post, pare si sia comunque alzata notevolmente la temperatura; come vediamo infatti, nella nuova foto la Salerno si è fatta immortalare direttamente immersa nelle acque cristalline della Corsica, che pare enfatizzino in maniera unica il suo corpo scolpito.

Con tanto di occhiali da sole, la cantante fa il bagno con intimo bianco e un top dello stesso colore, che però è davvero stretto; bagnato, aderisce perfettamente al prosperoso décollété della Salerno, che si mostra in primo piano con diverse trasparenze in tutta la sua generosità.

“Settembre ???!!! Non me ne sono accorta… 😂” scrive Sabrina nella didascalia ch accompagna la foto, evidenziando come il tempo passi davvero velocemente, ma c’è sempre occasione per momenti di relax.

I follower sono rimasti tutti incantanti dalla visione offerta, tanto che i like al post non si contano; davvero a migliaia, così come tantissimi i commenti lasciati nello spazio apposito.

“Da film🔥” scrive un fan, rendendo omaggio alla bellezza mostrata dalla cantante, mentre si sprecano i complimenti in diverse lingue; la sensualità di Sabrina è davvero internazionale.