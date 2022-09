Stefania Orlando: sai qual è stato il suo primo lavoro? Incredibile

Stefania Orlando, sai qual è stato il suo primo lavoro? Davvero incredibile, ecco in cosa si è impegnata la conduttrice ed ex-gieffina.

Showgirl, conduttrice, attrice e cantante romana, Stefania Orlando si è rilanciata pienamente dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip; uscita dalla casa di Cinecittà, l’Orlando ha ripreso alla grande anche la sua carriera musicale.

Due i singoli di successo lanciati di recente: Babilonia e Bandolero, oltre che una brillante performance come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti e poi come giurata di Questa è casa mia! per Real Time. Ma sai che lavoro ha fatto prima di fare il suo esordio nel mondo dello spettacolo?

L’Orlando, nel corso di questi decenni, si è fatta apprezzare tantissimo per il suo talento, la sua eleganza e la sua grande bellezza; una carriera che si è costruita con tanto impegno e sacrificio.

Come tante altre persone, per raggiungere il suo sogno l’Orlando si è data da fare in prima persona, ottenendo un’indipendenza economica dalla sua famiglia; stando a quanto riporta il sito chiecosa.it infatti, prima di diventare una showgirl di successo ha lavorato come agente immobiliare e anche come modella.

Nel ’93 arriva poi l’esordio come valletta al programma di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi; successivamente, passa in Rai per diventare valletta varietà del sabato sera Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. In quest’ultima esperienza, insieme a lei, anche Adriana Volpe, che ritroverà proprio vent’anni dopo nella casa di Cinecittà.

A seguire tantissime altre esperienze come co-conduttrice e conduttrice, di cui si ricorda ad esempio quella a I Fatti Vostri; parallelamente alla carriera televisiva, nel 2005, inizia la sua carriera musicale entrando nel gruppo musicale Sex Machine Band, per poi continuare anche da solita.

Amatissima dal pubblico, Stefania Orlando ha fatto tantissima strada e raggiunto molti successi, ma di certo non ha nessuna intenzione di fermarsi ora.