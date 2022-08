Amadeus: sai che ha due figli? Eccoli

By

Avete mai visto i figli del simpatico conduttore Amadeus? Ecco chi sono

Amato e seguito sia dai grandi che dai piccini, Amadeus negli ultimi anni sembra aver raggiunto finalmente quel successo tanto meritato. Oltre ad essere presentatore di molti quiz show negli ultimi due anni è stato anche al timone di Sanremo per ben due anni consecutivi.

Proprio come la sua carriera anche la sua vita sentimentale ha avuto alti e bassi, almeno fino a quando non ha incontrato Giovanna. Dalla ballerina ha avuto anche un figlio Josè ma pochi sanno che oltre a lui Amadeus ha anche una figlia.

Chi sono i figli di Amdeus?

Amadeus come già detto in precedenza ha due figli: la primogenita, Alice, nata nel 1997 dal matrimonio con la sua prima moglie, Marisa Di Martino; e José Alberto, classe 2009, avuto dalle seconde nozze con Giovanna Civitillo. José Alberto, prima delle apparizioni all’ultima edizione di Sanremo dove è stato tutta la serata accanto alla mamma, è sempre stato lontano dalle luci dei riflettori.

Per questo motivo sulla sua vita privata sappiamo ben poco. L’unica cosa che sappiamo è che è tifoso dell’inter come suo padre ed è un ragazzino simpatico e molto educato. Alice, invece, è più grande di età. Si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano ed è molto attiva sui social.

Il rapporto

Il presentatore possiamo dire che ha un rapporto bellissimo con entrambi i suoi ragazzi. Anche con Alice che non abita con lui e vive lontana. Si sentono sempre, anche attraverso videochiamate e quando può sia lui che Giovanna e Josè scappano da lei. La ragazza definisce suo padre come il suo eroe e per lui prova un affetto inspiegabile. E inoltre, sembra che sia stata proprio lei a invogliare il papà a lasciarsi andare con Giovanna.

