Antonio Ricci, guadagni e patrimonio a tantissimi zeri: i rumors sulle cifre del noto autore televisivo, ideatore di Striscia la Notizia.

Classe ’50, Antonio Ricci è un autore televisivo, conosciuto da tutti per aver ideato un programma così longevo e di successo come Striscia la Notizia; il TG satirico ha fatto sicuramente conoscere il nome di Ricci al pubblico, ma non è stato il suo unico programma di successo.

Per questo, grazie al suo talento e al duro lavoro, l’autore ha accumulato nel tempo un considerevole patrimonio, alimentato dai suoi guadagni; ecco i rumors sulle cifre guadagnate da Ricci.

La carriera televisiva di Antonio Ricci inizia in Rai, quando firma un programma del calibro di Fantastico, per tre edizioni; da quel momento in poi, arrivano una serie di collaborazioni con Beppe Grillo, nonché altri programmi di successo come Drive In e Striscia la Notizia.

Nel “dietro le quinte” del mondo dello spettacolo è sicuramente uno dei volti più conosciuti, celebri e stimati; alcuni di suoi programmi hanno fatto la storia della televisione moderna, tanto che sul finire degli anni ’90 viene chiamato per un ciclo di lezioni sulla televisione alla Sorbona di Parigi.

Ma a quanto ammontano i suoi guadagni come autore, e soprattutto in quali cifre è stimabili il suo patrimonio? Molti fan hanno questa curiosità, soddisfatta da alcuni rumors pubblicati di recente da Il Tempo.

Stando al giornale infatti (come riportato anche da fanpage.it) Ricci nella sua lunga carriera avrebbe un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 106 milioni, a fronte di un attivo di 153,4 milioni.

Secondo l’articolo de Il Tempo, avrebbe poi tantissimi immobili tra Milano e Liguria insieme alla moglie, Sylvia Arnaud; sarà davvero così? Di certo, il suo talento, la sua applicazione e le sue brillanti intuizioni lo hanno portato a realizzare programmi di successo, che hanno dato i loro frutti anche in termini economici.