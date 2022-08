By

Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta in modo molto semplice ed utilizzando solamente un vasetto di yogurt.

Come sapete ci piace darvi delle ricette che si possono fare in modo facile e veloce e che non siano troppo complicate, ecco infatti che vi presentiamo la torta più semplice del mondo.

Potete poi personalizzarla come preferite aggiungendo o togliendo ingredienti, e poi va bene per la colazione, ma anche per merenda, possiamo portarla anche a casa di amici, all’ultimo minuto, se siamo invitati.

Torta con un solo vasetto di yogurt: una bontà

Iniziamo dicendo che tutti noi spesso in casa abbiamo dello yogurt perchè piace a tutti e ci fa bene, ma mi raccomando uno teniamolo sempre perchè può essere molto utile, come in questo caso.

Per chi non lo sapesse i contenitori sono da 125 grammi e possiamo utilizzarli per realizzare questo buonissimo dolce cioccolatoso ma leggero, perchè ha solamente 190 calore, ma vediamo cosa ci serve:

farina 00, 2 vasetti

latte, 1 vasetto

dolcificante tipo Stevia, 1/2 vasetto

olio di semi, 1 vasetto

uova, 3

crema di cioccolato spalmabile bio, 100 g

lievito per dolci, 1 bustina

cacao magro in polvere, 1/2 vasetto

Come prima cosa accendiamo il forno a 180 gradi poi prendiamo la nostra tortiera e passiamoci il burro e la farina, in questo caso ci serve da 24 centimetri, ovviamente possiamo mettere anche il foglio di carta forno se non vogliamo mettere il burro.

Poi prendiamo un contenitore bello grandino e ci mettiamo il lievito per dolci, la farina ed il cacao magro che abbiamo in precedenza setacciato poi aggiungiamo il dolcificante e mescoliamo per bene con l’aiuto di un cucchiaio o di una spatola.

In un’altro contenitore sbattiamo con la nostra mitica frusta a mano le uova con il latte e l’olio, quando il composto è amalgamato, mettiamo il tutto in quello con la farina, ma poco per volta e continuiamo a mescolare perchè non si devono creare grumi, mi raccomando.

Quando è tutto perfettamente liscio lo versiamo nella nostra tortiera e lo livelliamo per bene, adesso possiamo infornare, ci vogliono circa 40 minuti prima che la nostra torta si pronta.

Come vi diciamo sempre, passato questo tempo, facciamo la prova con lo stuzzicadenti per vedere se è cotto, in caso contrario lasciamo ancora qualche momento, quando è pronta possiamo tirarla fuori.

Dobbiamo lasciarla raffreddare un po’ e poi, poco prima di servirla mettiamo sulla superficie una bella dose di crema al cioccolato e tutti saranno super felici del nostro dolce buonissimo.

Se vi dovesse avanzare potete conservare questa incredibile bontà per circa 3 giorni in frigorifero ovviamente ben chiusa, ma difficilmente arriva fino a quella data, continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette divertenti e simpatiche.