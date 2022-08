Caterina Balivo: impossibile non vederlo!

La famosa conduttrice si sta godendo il meritato riposo insieme alla famiglia; la foto in bikini di Caterina Balivo lascia senza fiato.

Proprio poche settimane fa, ha debuttato su Tv8 il nuovissimo programma condotto da Caterina Balivo – Chi vuole sposare mia mamma? – trasmissione che vede protagonista una coppia, formata da mamma e figlia, alla ricerca dell’amore. Una sorta di Uomini e Donne in cui l’approvazione finale nasce dal connubio tra i pensieri del genitore e del figlio. Parliamo di un programma che ha conquistato un discreto numero di telespettatori, ma che tuttavia non ha fatto il boom mediatico. Di conseguenza, non sappiamo ancora con certezza se vedrà la realizzazione di nuovi episodi.

Negli ultimi giorni inoltre, circolava la voce secondo cui Caterina Balivo fosse in trattativa per passare dalla Rai a Mediaset. A questo proposito, Tv Blog ha deciso di contattare una fonte vicina ai vertici del canale di Berlusconi per poterne avere certezza. La risposta in tal caso è risultata negativa: nessun possibile contratto Mediaset per Caterina Balivo.

Insomma, attualmente la conduttrice pare sia senza lavoro, ma siamo sicuri che arriveranno moltissimi nuovi progetti. Caterina Balivo inoltre ha dichiarato che le piacerebbe occuparsi di trasmissioni più serie, che raccontano storie di vita reale. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Staremo a vedere. Nel frattempo, è ora di godersi l’estate e il meritato riposo.

Caterina Balivo: il bikini non lascia spazio all’immaginazione

La famosa conduttrice si sta godendo le vacanze in compagnia del marito e dei figli, avvolta dalle onde del mare di Capri. Negli ultimi mesi moltissimi vip si sono recati sull’isola, soprattutto per l’iconico concerto della cantante statunitense Jennifer Lopez. Positano, Amalfi, Capri, ma anche Sicilia e Sardegna – sono state queste le mete più ambite dell’estate 2022.

La Balivo – da sempre a favore della bellezza naturale – ha mostrato sui social tutta la sua sensualità, pubblicando foto che la ritraggono come Madre Natura l’ha fatta. Pochi filtri e rifiuto totale di Photoshop; parliamo infatti di una delle poche figure del mondo dello spettacolo che ama mostrare il suo corpo senza la finzione che aleggia ultimamente sui social.

Ed eccola qui, Caterina Balivo – 42 anni – appare in splendida forma: corpo mozzafiato, costumi eleganti, occhiali da sole e sorriso stampato sul viso. Questo in attesa che arrivino nuovi progetti entusiasmanti per lei. Nel frattempo, l’estate continua e la titarella di agosto comincia finalmente a vedersi.