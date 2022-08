Chiara Ferragni, qualcosa di troppo nella foto: l’imprenditrice continua a sfoggiare il suo corpo da sogno, davvero incredibile.

Influencer e imprenditrice di successo, da tempo ormai Chiara Ferragni è anche un’icona di bellezza; sempre mantenendo la sua innata eleganza, in quest’estate la Ferragni non si sta di certo facendo remore per sfoggiare tutta la sua sensualità.

Mentre su TikTok si concede ai fan, rivelando anche alcuni retroscena sulla sua relazione con Fedez (ad esempio come si sono conosciuti) su Instagram l’imprenditrice continua a pubblicizzare dei capi d’abbigliamento come una vera e propria modella; nel video il suo corpo è tutto in mostra, eccola.

Chiara Ferragni, qualcosa di troppo nella foto: i jeans mostrano tutto

Oltre ad essere attiva nel mondo della moda col suo brand, la Ferragni è sempre aperta a nuove collaborazioni e non è raro dunque vederla coinvolta come modella in varie sponsorizzazioni.

Questa volta, Chiara indossa un paio di jeans griffati Mugler della nuova collezione Primavera-Estate 2022; tra i capi di punta di questa nuova linea, i jeans col loro particolare stile lasciano ampio respiro alle lunghe gambe della Ferragni, ma non solo.

Come si vede nel video pubblicato dall’imprenditrice sul suo profilo Instagram, quasi come un bikini i jeans sono in parte scoperti nel lato B; in questo caso, i pantaloni vanno dunque ad enfatizzare completamente la silhouette da sogno della Ferragni.

Tantissimi mi piace per il video, dove Chiara ha sfilato come una vera e propria modella; non si contano poi nemmeno i commenti sotto al post, tutti volti a enfatizzare sia la bellezza della Ferragni e in parte anche i jeans griffati Mugler, anche se ad alcuni pare non siano per nulla piaciuti.

“Forse andrebbero un po’ accorciati 😂😂 sono troppo lunghi 🤣🤣🤣” scrive con una battuta Adriana Volpe, mentre Patrizia Pellegrino spiega il perché non le piacciono. La Ferragni è comunque sempre al centro dell’attenzione e, con l’estate ancora in corso, avrà modo di sfoggiare ancora tutto il suo fascino.