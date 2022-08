Michelle e Aurora Ramazzotti: il selfie insieme è da perdere la testa

Un recente scatto di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme ha fatto perdere la testa ai fan: il motivo? Sembrano due sorelle.

Continuano le vacanze di Michelle Hunziker e le sue figlie. Attualmente la conduttrice televisiva è a casa del suo nuovo fidanzato Giovanni e ha portato con se anche le sue bambine. Pochi giorni fa a raggiungerla è stata anche Aurora Ramazzotti e un loro scatto insieme ha fatto il giro del web.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in vacanza insieme

Non solo mamma e figlia, Aurora e Michelle sembrano proprio due sorelle. E questo non solo per via della loro complicità. Entrambe molto seguite sui social di recente hanno fatto il pieno di like e commenti per un loro scatto insieme, come si può notare dai dettagli non sembrano proprio mamma e figlia.

Terminato il breve soggiorno a casa del nuovo compagno, la Hunziker, ha deciso di partire solo con la sua prima bambina, avuta dal cantante Eros Ramazzotti. Negli ultimi giorni hanno documentato su Instagram il loro weekend “tutto al femminile” passato in una location stupenda sul lago di Garda . Ancora una volta, quindi, le due hanno dimostrato di essere molto affiatate e un dettaglio non è passato inosservato.

Il selfie al naturale fa impazzire i fan

Bellissime e senza un ombra di trucco, Michelle e Aurora hanno fatto il pieno di like e commenti. Entrambe, si stanno godendo qualche giorno di riposo tra sole, mare e tanto divertimento , aggiornando i propri seguaci su ogni loro spostamento.

Mamma e figlia, in questo caso si sono mostrate in accappatoio appena uscite dall’acqua. A quanto pare, però, si è trattato di uno scherzetto di Aurora, Michelle infatti non era a conoscenza dei selfie pubblicati.

Uno scherzo però molto gradito dai follower che si sono completamenti cone entrambe. Tutti infatti hanno sottolineato quanto sono belle e soprattutto che non sembrano mamma e figlia ma due sorelle.

