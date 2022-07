Gianni Sperti interessato a lei, il web impazza: amore in vista per l’opinionista di Uomini e Donne? Ecco i rumors a riguardo.

Tra qualche settimana Gianni Sperti tornerà in studio per le registrazioni di Uomini e Donne, che tornerà in onda come di consueto a settembre; oltre a tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri, protagonista sarà sicuramente lui, affiancato dalla sua storica collega Tina Cipollari.

A quanto pare però, quest’ultima parte dell’estate potrebbe portare l’amore all’ex-ballerino; arrivano nuovi rumors che lo vedono interessato ad una donna molto famosa, e il web impazza.

Gianni Sperti interessato a lei, il web impazza: cosa c’è di vero?

Per ora non c’è nulla di confermato e rimaniamo nel campo dei rumors, ma la nuova indiscrezione arriva direttamente da Dagospia (ripresa anche da altri siti, come Donna Glamour); stando alle nuove voci, Sperti sarebbe interessato a un volto noto del mondo dello spettacolo.

Di chi stiamo parlando? Dell’ex-naufraga de L’Isola dei Famosi, nonché affascinante professoressa de L’Eredità, Cristina Buccino; la bella e prosperosa 37enne calabrese è attivissima sui social e, secondo questi rumors, potrebbe aver attirato le attenzioni (fra i tanti) anche dell’opinionista di Uomini e Donne.

Sperti segue la Buccino su Instagram, ma a parte questo debole “indizio” non è chiaro su quali basi Dagospia anticipi di un interesse dell’opinionista per l’ex-naufraga; certo, gli esperti di gossip in questione molto spesso hanno azzeccato le previsioni, ma al momento sembrano essere solo suggestioni e i soggetti coinvolti non si sono espressi in merito, né tanto meno viene riportato di “avvistamenti” dei due insieme.

In ogni caso, qualora sia scattata o scatterà la scintilla tra i due, il gossip riporterà nuove notizie e magari i fan ne sapranno direttamente di più grazie ai social; intanto, il rumors infiamma il web, che vedrebbe di buon occhio la formazione della coppia.

Dopo essere intervenuto per anni sulle relazioni nello studio del dating show di Canale 5, questa volta finirà lui al centro dell’attenzione? Quello che c’è di certo, al momento, è che Sperti tornerà molto presto su Canale 5 insieme a Tina e Maria.