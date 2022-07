Elisa Isoardi, finalmente lo può dire: la bella notizia arrivata per la conduttrice, ecco di cosa si tratta.

Da tempo lontana dalla conduzione, Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv, mentre si gode il sole e il caldo dell’estate; la piemontese è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più apprezzate, sempre amata per il suo talento e la sua bellezza.

In attesa di ritornare protagonista sulla Rai col suo programma on the road, pare sia arrivata un’altra bella notizia per la Isoardi, come confessato da lei stessa in una recente intervista.

Elisa Isoardi, finalmente lo può dire: arrivata un’altra bella notizia?

La vita professionale di Elisa Isoardi pare essere ripartita alla grande, ma non solo; dopo il naufragio di alcune storie d’amore, pare che il cuore della conduttrice sia tornato di nuovo a battere, o meglio a “sorridere”.

“Il cuore sorride? Pure!” ha rivelato la conduttrice in una recente intervista concessa con Gente (come riporta anche La Nostra TV) anche se pare che Elisa, al momento, sia ancora single.

In ogni caso, non le pesa di certo stare senza un compagno, considerato come da tempo abbia trovato la felicità in sé stessa e non abbia l’esigenza di avere per forza qualcuno vicino.

“Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’amore, un compagno. Sono single e sono serena. Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro l’amore, aspetto che accada, aspetto la persona giusta” ha spiegato la conduttrice.

In attesa di saperne di più, i fan potranno finalmente vedere di nuovo la conduttrice in tv a partire dalla prossima stagione televisiva, quando tornerà alla guida di Vorrei dirti che.

Il debutto per il programma è previsto per domenica 11 settembre, con la Isoardi che si troverà a “battagliare” per gli ascolti sia con Mara Venier (in onda su Rai 1 con Domenica In) sia con Maria De Filippi, che tornerà con la puntata speciale della domenica della nuova edizione di Amici.