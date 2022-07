Giorgio Mastrota, finalmente la bella notizia: cosa sta succedendo al celebre conduttore Mediaset? Ecco la novità.

Coi suoi programmi televisive e con le tantissime pubblicità e televendite fatte, Giorgio Mastrota è sicuramente un volto noto al pubblico della nostra televisione; la sua carriera è florida ancora oggi, stando in pianta stabile su Mediaset con varie pubblicità.

A quanto pare però, di recente per lui è arrivata una bella notizia che ben poco ha a vedere con la sua carriera lavorativa, ma che comunque ha entusiasmato tutti i fan; ecco di cosa si tratta.

Giorgio Mastrota, finalmente la bella notizia: la realizzazione nella vita privata

Oltre che in tv, Mastrota è stato spesso protagonista della cronaca rosa per le sue storie d’amore; in molti ricorderanno quella con la showgirl spagnola Natalia Estrada, conosciuta proprio grazie al lavoro e che ha portato alla nascita nel ’95 di Natalia Junior,

Dopo la fine della storia con l’Estrada, Mastrota ha iniziato una storia con la modella brasiliana Carolina Barbosa, con cui il conduttore ha avuto tra l’altro un altro figlio, Federico.

Anche questa relazione è però naufragata e, dopo Carolina, Giorgio sembra aver finalmente incontrato la donna della sua vita, Floribeth Gutierrez, con cui ha costruito una relazione stabile che dura ormai da più di dieci anni, rafforzata anche dalla nascita di due figli, Matilde e Leonardo.

Cosa manca dunque? Il fatidico “sì”: la coppia aveva pianificato già le nozze nel 2020, ma hanno poi deciso di rimandarle a causa del Coronavirus. Ora, sembra finalmente arrivato il momento del matrimonio, così come annunciato dal “re delle televendite” in una recente intervista al settimanale Nuovo (e riportata da fanpage.it).

“Un festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota” spiega parlando del matrimonio, che si dovrebbe svolgere entro Natale in Valtellina, dove la coppia abita.

Quanto agli invitati, pare non ci sarà Natalia Estrada, sebbene i due siano in ottimi rapporti, anche se come confermato da Mastrota i due vivono in “mondi diversi”; dopo dieci anni, arriva finalmente il coronamento del loro amore per Giorgio e Floribeth.