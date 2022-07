Adriano Celentano: il figlio Giacomo sai che lavoro fa? Incredibile

Avete mai visto il figlio di Adriano Celentano, Giacomo? Ecco chi è cosa fa

Giacomo Celentano è l’unico figlio maschio di Adriano e Claudia Mori. Ovviamente, da buon figlio d’arte è cresciuto a pane e cultura, anche se diversamente dai suoi genitori ha deciso di prendere un’altra strada diversa da loro. L’avete mai visto? Ecco chi è cosa fa nella vita.

Chi è Giacomo Celentano, figlio di Adriano Celentano

Il figlio di Adriano Celentano come si può notare dalle foto è identico al padre ma ha gli occhi di sua mamma. Un misto davvero incredibile che rispecchia la bellezza di entrambi. Giacomo Celentano è nato il 19 novembre 1966 e ha due sorelle: Rosita Celentano (classe 1965) e Rosalinda Celentano (1968).

Dopo le scuole superiori si è dedicato alla musica e ha 23 anni ha pubblicato il suo primo album Dentro il bosco, in collaborazione con Mario Lavezzi. A 36 anni ha partecipato anche a Sanremo.

Per quanto riguarda la vita privata, Giacomo è sposato con Katia Cristiano. I due son convolati a nozze nel 2002 dopo circa quattro anni di fidanzamento. Molto credenti entrambi, il figlio del molleggiato, in una recente intervista ha dichiarato di aver rispettato la castità fino al giorno del matrimonio.

Cosa fa Giacomo oggi?

Oltre alla musica Giacomo è anche appassionato di scrittura. Nel corso degli anni ha scritto vari libri tra cui La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione. Da giovane aveva anche pensato di farsi frate, ma dopo un lungo percorso ha capito che quella non era la sua strada. Non ha un profilo Instagram ma è presente su Facebook. Non gli piace stare al centro dell’attenzione ma soprattutto non ama che si parli della sua vita privata. Insomma, completamente diverso da Adriano e Claudia Mori.

