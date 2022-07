Ricordate Antonino di Amici? Eccolo oggi, irriconoscibile!

Vi ricordate di Antonino di Amici? Correva l’anno 2004, eccolo oggi completamente diverso da allora

Chi è sempre stato appassionato di Amici sicuramente si ricorderà di Antonino. Nel programma della De Filippi in questi venti anni di edizioni sono stati tanti i talenti che hanno preso parte ai casting e molti di questi sono diventati delle vere e proprie star. Basta pensare ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Sergio. Oggi, però vogliamo tornare un pò indietro negli anni e parlarvi di Antonino Spadaccino. Lo ricordate? Ecco cosa fa attualmente.

Antonino Spadaccino ha preso parte ad Amici nel lontano 2004. La sua partecipazione è stata un grande successo, dato che è arrivato in finale portando a casa la vittoria. Il cantante come in molti ricorderanno aveva un timbro particolare, e un animo molto dolce.

E’ sempre stato educato e ha sempre portato a termine ogni suo lavoro. Nonostante, la sua grande popolarità ha cercato di rimanere lontano dai riflettori, evitando che la sua vita privata diventasse di dominio pubblico.

Facendo un salto in avanti ai giorni nostri possiamo dire che Antonino è molto diverso da allora. Il vincitore di Amici 4 è nato nel 1983 ed ha quindi 38 anni.

Com’è diventato il cantante oggi

Dopo la partecipazione al talent e dopo aver vinto, come tutti i suoi colleghi ha iniziato a portare la sua musica in giro per l’Italia e non solo. Infatti, ha riscosso un ottimo successo anche a l’estero, nel 2018 ha partecipato al talent show X Factor UK, ma è stato eliminato durante i Bootcamp. Nel corso di questo tempo, un notevole cambiamento si è notato non solo nella sua voce ma anche nell’aspetto fisico. Come ben potete notare, l’artista è dimagrito moltissimo ma sembra anche più muscoloso. Un cambiamento si nota anche nel look, prima aveva i capelli corti oggi invece sono più lunghi e con il ciuffo avanti.

