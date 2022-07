Barbara D’Urso: il pettegolezzo è vero?

Cosa farà Barbara D’Urso nella prossima stagione televisiva? Ecco tutte le novità sulla conduttrice campana

Con l’arrivo della stagione estiva si pensa già ai prossimi palinsesti e a tutti i programmi che resteranno o non andranno più in onda. Una delle domanda più frequenti da parte dei telespettatori riguarda Barbara D’urso e quel che resta dei suoi show.

Già lo scorso anno la presentatrice si è vista ridurre drasticamente tutti i suoi programmi e secondo alcune indiscrezioni dal prossimo settembre la sua presenza a Canale 5 pare del tutto scomparsa. Cosa c’è di vero su questo rumors? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Barbara D’Urso confermata alla conduzione di Pomeriggio 5

La prima cosa da dire è che nella presentazione dei Palinsesti 2022-2023 a Cologno Monzese Barbara D’Urso è stata riconfermata. Quindi già possiamo dire che il pettegolezzo non è assolutamente vero.

A confermare la sua presenza anche Pier Silvio che ha voluto precisare alcuni dettagli sul loro accordo. Il contratto di Carmelita scadeva a dicembre ma è stato rinnovato per le prossime stagioni.

Di conseguenza tornerà in onda con Pomeriggio 5 e “siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”. Al momento, però, precisa non sono previsti altri progetti ma sicuramente si troverà qualcosa da assegnarle, in quanto ha un’esperienza unica.

L’addio a Domenica Live il Live non è la D’Urso

Già dallo scorso anno come abbiamo detto in precedenza Barbarella si è vista cancella due programmi di punta per diversi anni hanno portato grandi ascolti alla rete del Biscione. Stiamo parlando del Live non ‘è la D’Urso completamente cancellato e di Domenica Live, che seppur trasmesso si è visto ridurre il tempo di messa in onda per dare spazio a Silvia Toffanin con Verissimo. Insomma, per adesso Barbara D’Urso deve accontentarsi del suo longevo Pomeriggio 5, per ora non ci resta altro che attendere e vedere cosa Pier Silvio deciderà per lei.

