Federica Panicucci:la bella notizia è confermata

Federica Panicucci torna in tv con un nuovo programma televisivo: ecco quale

Nuova stagione televisiva per Federica Panicucci e nuove novità in arrivo per lei. Da diversi anni la bellissima bionda è alla conduzione di Uno Mattino e pare che Mediaset abbia deciso di darle anche un altro programma. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e tutte le anticipazioni a riguardo.

Back to scool torna in onda: Federica Panicucci alla conduzione

Back to scool torna in onda nella prossima stagione televisiva. Ad annunciarlo la stessa rete che ha fatto sapere tutte le novità sul simpaticissimo programma. A quanto pare, però alla conduzione non ci sarà più Nicola Savino, passato a La 8 ma bensì Federica Panicucci.

La conduttrice dopo anni torna in prima serata, e sicuramente i fan saranno al settimo cielo. Stando alle prime anticipazioni, salvo colpi di scena Back to scool dovrebbe andare in onda precisamente di mercoledì.

Per ora non si hanno ancora notizie certe sui concorrenti Vip che decideranno di mettersi alla prova. Si ricorda inoltre che la media della scorsa edizione del programma ha registrato il 7.8% di share.

La conduttrice impegnata da settembre anche con Mattino 5

Ovviamente oltre a Back to scool, Federica Panicucci sarà impegnata anche con Mattino Cinque accanto a Francesco Vecchi, a partire già da settembre. Anche in questo caso la conduttrice e il suo collega sono riusciti a portare alla rete del Biscione ascolti stellari. Basti pensare che per tutta il periodo di messa in onda hanno battuto quasi sempre la concorrenza Rai.

Anche quest’anno la formula resterà invariata: la prima parte in cui si parlerà di politica e di fatti sociali, mentre nella seconda la Panicucci si occupererà di cronaca e attualità. Ovviamente alla fine si parlerà anche di gossip e spettacolo. Insomma, per adesso non resta altro che attendere nuove news sui possibili partecipanti.

