Karma, come purificarlo e vivere meglio: qualche consiglio su questo particolare concetto che affascina da sempre tutto il mondo.

Tutto il mondo, e non soltanto quello Orientale, è da sempre affascinato dal concetto di Karma; adattato dal sanscrito, questo termine indica nella filosofia e nelle religioni di origine indiana l’insieme di azioni di una persona regolate dal principio di causa-effetto.

Hai mai pensato a cosa fare per ‘diffondere’ buone ‘cause’ nella tua e dunque cercare di avere, secondo questo sistema, un karma decisamente migliore? Ecco qualche consiglio da poter seguire, per portare benessere al nostro spirito ma anche a quello degli altri.

Karma, come purificarlo e vivere meglio

Pensare al fatto che, qualunque cosa facciamo, potrebbe avere delle conseguenze (ma non solo negative) dà sicuramente un senso maggiore a tutto ciò che facciamo a prescindere dalle conseguenze immediate.

Per questo, delle volte, potremmo anche imparare a tacere; meglio evitare di perdersi in inutili polemiche ed alimentare magari sia l’odio che la rabbia ma, anzi, si dovrebbe favorire sempre un dialogo con toni pacati in un intimo livello umano.

Non si dovrebbero nemmeno esprimere giudizi sugli altri; ognuno è responsabile della propria vita e, più che perdere tempo a criticare e commentare gli altri, potremmo cercare di migliorare ancora di più noi stessi.

Al contrario, cercare i pregi degli altri più che i difetti e notare le cose positive potrà aiutarci a creare una catena dove il focus è tutto sulle cose buone che ci possono essere, con l’obiettivo di realizzarne o scoprirne altre.

Imparare a perdonare è un altro grande trucco per lasciare andare il passato e tutte quelle sensazioni negative; questo non vuol dire non difendersi dai torti, ma evitare di incanalare rabbia e risentimento, che non ci portano mai a nulla e ci tolgono delle energie che potremmo investire per cose di maggior valore e sicuramente più utili alla nostra vita.

Infine, amare senza per forza aspettarsi qualcosa in cambio: il sentimento parte da noi e ci migliora come individui, a prescindere dalla risposta dell’altro in termini di azioni.