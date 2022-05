Moneta da 1 cent: se hai questa puoi dare l’acconto per la casa

Si tratta di una moneta da 1 centesimo di euro che presenta un errore di conio.

La moneta da 1 centesimo che risulta giusta ha il Castel del Monte in Puglia. La moneta che vale tantissimo ha la Mole Antonelliana, che invece è presente proprio nella moneta da 2 centesimi.

Inoltre questa moneta da 1 centesimo ha le dimensioni di una moneta da 2 centesimi di 18,75 millimetri. Pare che ci siano 7.000 esemplari da 1 centesimo con l’immagine della Mole Antonelliana, alcuni esemplari appena scoperto il difetto furono ritirate dalla circolazione.

Infatti pare che circa 100 esemplari non siano stati ritirati per errore, quindi sfuggiti al controllo, e quindi tanti collezionisti sono all’agguato per raccoglierle e custodirle in modo molto prezioso. Un grande valore è stato stimato per queste monete 1 centesimo e si aggira tra 2.500 e 3.000 euro. Ma alcuni hanno raggiunto anche il valore di 6.000 euro.

Insomma facciamo attenzione a quello che abbiamo nelle nostre case, magari un cassetto dimenticato che non abbiamo mai, oppure nel borsellino. Queste monete hanno quindi un grandissimo valore se hanno quelle caratteristiche che vi abbiamo appena citato, quindi prestare molta attenzione a tutte le caratteristiche che vi abbiamo citato.

È incredibile pensare come una piccolissima moneta possa addirittura arrivare a un valore di 6.000 euro, questo significa che davvero abbiamo un valore inestimabile nelle nostre tasche.

Tanti sono i collezionisti di monte al mondo, quelli che girano nei vari mercati di antiquariato e che sono sempre alla ricerca di monete preziose, come quelle di cui vi abbiamo parlato.

Facciamo attenzione, non gettiamo mai nulla, a volte proprio dalle cose meno sospette e inaspettate che si nasconde la vera ricchezza. Facciamone tesoro, proprio il caso di dirlo.

