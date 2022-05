By

Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare dell’ottimo pane che andremo a friggere e poi possiamo condire con quello che preferiamo.

Oggi vogliamo mostrarvi una ricetta un po’ diversa dal solito, ovvero dei buonissimi bocconcini che si preparano in poco tempo e che fanno impazzire tutti i commensali, sono poi ottimi per una festa o un aperitivo con amici.

Possiamo prepararli anche con un po’ di anticipo e poi servire all’ultimo momento, ma cosa principale possiamo mettere al loro interno quello che preferiamo, dal semplice affettato a qualcosa di più importante.

Bocconcini salati: veloci e da farcire come vogliamo!

Questa è una vera e propria coccola per il nostro palato e per quello dei nostri commensali, e sono un piatto, per chi lo chiedesse che arriva direttamente dalla cucina regionale della Toscana.

Diciamo che è molto simile al mitico gnocco fritto ma con qualche differenza, ad esempio è molto morbido e croccante allo stesso momento, insomma un connubio perfetto con gli affettati, ma anche con i formaggi ovviamente!

Ma cosa ci occorre per preparare questa bontà? Ecco la lista degli ingredienti:

farina 00 400 gr

acqua tiepida 250 ml

lievito di birra 20 gr

olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

zucchero semolato 1 cucchiaio

sale q.b.

olio di semi di arachidi q.b.

Iniziamo adesso con la preparazione vera e proprio, mettendo dell’acqua che deve essere tiepida e ne mettiamo un terzo in un contenitore per far sciogliere il nostro lievito ed aggiungiamo un pizzico di zucchero.

Amalgamiamo per bene il tutto, e poi iniziamo a setacciare la nostra farina in un’altro contenitore, dove mettiamo poi l’olio ed il sale, alla fine uniamo anche il nostro composto con il lievito.

Aggiungiamo, adesso anche l’altra parte di acqua, sempre tiepida ed iniziamo ad amalgamare il tutto aiutandoci, se vogliamo, con un cucchiaio di legno, altrimenti facciamo con le nostre mani.

Una volta che abbiamo un composto uniforme lasciamo lievitare il tutto per circa 2 ore, coprendo il nostro contenitore con un canovaccio, passato questo tempo possiamo tornare a prendere il nostro impasto.

Iniziamo dividendolo in tante palline tutte circa della stessa dimensione e le appoggiamo su di una teglia che abbiamo precedentemente rivestito con della carta da forno, poi prendiamo un contenitore non troppo grande ma con i bordi alti.

Mettiamo dentro quindi il nostro olio per la frittura ed arriviamo al punto di frittura e poi iniziamo ad immergere i nostri bocconcini d’impasto, mi raccomando non ne mettiamo troppe alla volta, è sempre bene fare un po’ per volta.

Ricordiamoci di girarle mentre si cuociono, non ci vuole molto tempo, anzi, la cottura è veloce, una volta pronte, mettiamole su di un piatto con della carta assorbente in modo tale che si tolga l’olio in eccesso.

Ecco che questa incredibile bontà è pronta e possiamo gustarla insieme a gorgonzola, prosciutto cotto, crudo, salame, mortadella o lonza, insomma sbizzarritevi a provare mille combinazioni diverse!