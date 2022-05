Valentina Ferragni in bikini: le sue forme sono da sogno – FOTO

Valentina Ferragni, il bikini è da perdere la testa: la sorella di Chiara continua ad incantare per eleganza e bellezza.

Le Ferragni hanno da tempo conquistato la scena tanto che, non soltanto Chiara, ma anche Valentina è molto celebre nel mondo della moda e come influencer. Seguitissima sui social e apprezzata dai fan, Valentina è sempre sotto i riflettori.

Di recente, in vista dell’arrivo del caldo e dell’estate, ha deciso di mostrarsi con un bikini da far perdere completamente la testa; eccola, l’influencer è davvero sempre elegante e bellissima.

Valentina Ferragni, il bikini è da perdere la testa: eccola

Biondissima e con gli occhi azzurri, proprio come la sorella Chiara, Valentina non soltanto è una seguitissima influencer e imprenditrice nel mondo della moda, ma è anche piena di classe e di bellezza.

Con l’arrivo della bella stagione, anche la Ferragni ha deciso di condividere momenti di relax sotto al sole con tutti i suoi tantissimi follower; per questo, ha recentemente pubblicato un nuovo scatto che la ritrae direttamente in bikini, in una meravigliosa spiaggia delle Hawaii.

Con tanto di tavola da surf rosa, la Ferragni indossa un bikini marrone che esalta con il colore i suoi lineamenti, i suoi capelli, i suoi occhi e soprattutto la sua incredibile silhouette; una foto che mette in evidenza la dolcezza, la bellezza e l’eleganza di Valentina e, per questo, apprezzatissima da tutti.

“This surfboard is 100% me” scrive la Ferragni nella didascalia, riferendosi alla tavola da surf con cui si è fatta immortalare; intanto, il post ha ricevuto tantissimi i like e una pioggia di commenti, compresi quelli del fidanzato Luca Vezil e delle sorelle Francesca e Chiara Ferragni.

“Grazie a Dio non entra in valigia sennò dovevamo già trovarle un posto in salotto” scrive Vezil, mentre Francesca la elogia: “Che surfer”. Chiara Ferragni invece commenta prima con tre emoticon della fiamma, poi con tre cuori rossi; anche Giulia Salemi e Clizia Incorvaia, così come tantissimi fan, hanno voluto mostrare il loro affetto alla Ferragni, davvero amatissima da tutti.