Belen ieri e oggi, le foto shock del cambiamento: la Rodriguez offre uno sguardo a come era qualche anno fa, bellissima.

Da dieci anni ormai Belen Rodriguez è uno dei volti più noti e apprezzato del nostro mondo dello spettacolo; l’argentina, dopo aver partorito la piccola Luna Marì (ed essere tra l’altro ritornata single) si è rimessa in gioco alla conduzione de Le Iene, affiancata da Teo Mammucari.

La sua bellezza è sicuramente nota a tutti, così come il suo fascino e la sua sensualità: ma avete mai visto Belen da adolescente? Ecco il cambiamento tra prima e dopo grazie ad una foto pubblicata dalla stessa conduttrice.

Belen ieri e oggi, le foto shock del cambiamento: la conduttrice sempre bellissima

Col suo corpo statuario e i particolari lineamenti, Belen ha conquistato in poco tempo tutti quanti, tanto da essere considerata da molti come una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo.

Su Instagram, la Rodriguez non perde mai l’occasione per postare foto dalla sua vita quotidiana, oppure come modella (magari anche per sponsorizzare il suo marchio di moda) o dai vari programmi che la vedono protagonista.

Questa volta, forse nostalgica per tanti bei momenti passati con la sua famiglia in Argentina, la Rodriguez ha deciso di mostrarsi ai suoi tantissimi follower da adolescente, appena 18enne nei suoi primi scatti da modella.

Nella foto, vediamo una giovanissima Belen sfoggiare un viso bellissimo, i capelli castani e degli intensi occhi scuri; sebbene oggi sia notevolmente cresciuta e più ‘matura’ anche nei tratti, la bellezza della Rodriguez è rimasta la stessa ed è senza dubbio immensa.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti di complimenti per la Rodriguez; qualcuno, oltre ad evidenziare la sua bellezza, sottolinea anche la somiglianza della conduttrice con la cantante Ariana Grande.

La Rodriguez ha postato spesso delle foto dal suo passato, addirittura una quando era poco più che neonata; tutti hanno subito qui messo in evidenza invece la somiglianza con la piccola Luna Marì.