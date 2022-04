Can Yaman: dedica shock per la collega

Can Yaman: terminate le riprese di “Viola come il mare”. L’attore turco porge i suoi ringraziamenti e fa una dedica ad una collega di set.

Durante le riprese di “Viola come il mare”, il cast si è sempre dimostrato cordiale con Can Yaman. L’attore turco, protagonista insieme a Francesca Chillemi, della nuovissima serie televisiva italiana, girata a Palermo (Sicilia), ha instaurato un rapporto bellissimo ed affiatato con i colleghi, sul set.

Ad oggi, le riprese della serie sono terminate. Erano durate molti mesi. La prima puntata approderà sul piccolo schermo il 5 aprile 2022, in prima serata su Canale 5. Yaman non si lascia sfuggire l’occasione di porgere i suoi più sentiti ringraziamenti alle persone con cui hai legato ed interagito di più sul set. Parole che toccano il cuore, quelle postate sul suo profilo Instagram e dirette ad una collega di set – come afferma l’attore- “essenziale”. Ecco a chi sono indirizzate!

Can Yaman: dedica speciale “alla sua amata coach”

L’unica difficoltà dell’attore? La lingua italiana. La sua insegnate di italiano Francesca Rizzi è sempre stata presente sul set e lo ha aiutato a migliore giorno per giorno. “Mi ha aiutato ad essere sempre preparato sul set tenendomi aggiornato tutto il tempo. Francesca la tua presenza per me è stata essenziale”. – le parole dell’attore riflettono la stima e l’importanza che ha rappresentato la Ricci per la buona riuscita delle riprese –

Yaman la cercava con gli occhi, aveva bisogno di conferme. Quello di Francesca Ricci è stato un gran bel lavoro e l’attore voleva esprimerle tutta la sua riconoscenza. Non avrebbe mai potuto evitare di parlarne. Il suo è un messaggio affettuoso che scalda il cuore. Ma non finisce qui, i suoi ringraziamenti continuano.

Il rapporto con Giovanni Nasta: “Ecco un amico”

Non bastavano le dediche alla co-protagonista, di Viola come il mare, Francesca Chillemi e all’insegnate Francesca Ricci, Yaman ha deciso di dedicare qualche parola anche al collega Giovanni Nasta.

“Ecco un amico. Un collega che ci ha fatto sempre sentire bene, con cui si scherza e si gioca in continuazione”. – ha scritto Can – I due hanno legato molto anche al di fuori dal set.

Comunque, la serie non è ancora iniziata, ma sta già attirando l’interesse di tutti. Il 29 marzo 2022, Yaman e la Chillemi erano stati invitati ad un festival per presentare “Viola come il mare”. Nonostante non si siano potuti presentare, a causa di alcuni ritocchi sul set, l’hashtag con il nome della serie sta spopolando e si trova tra le posizioni dei trend più in voga di molti paesi del mondo.