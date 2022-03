Cosa vediamo stasera in tv?

stasera in tv:

Rai 1 e Rai 1 Hd:

Bentornato papà

Per gli appassionati di film commediai, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, Bentornato papà. Il film racconta la storia di Franco, un uomo che dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Al suo arrivo però, senza alcun sintomo di preavviso, Franco viene colpito da un ictus…

stasera in tv:

Canale 20 e Canale 20 hd

L’uomo d’acciaio

Per gli appassionati di film d’azione/fantastici, su Canale 20 e Canale 20 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il film L’uomo d’acciaio. Un giorno un ragazzino apparentemente uguale agli altri suoi coetanei, scopre di avere poteri straordinari e di non appartenere a questa Terra. Il giovane allora, decide di partire per scoprire da dove viene e per scoprire per quale motivo sia stato mandato su questo pianeta. L’eroe che è in lui sta per emergere, per salvare il mondo dall’annientamento e diventare il simbolo di speranza per tutta l’umanità.

stasera in tv:

Canale 9 e Canale 9 hd

Sei giorni, sette notti

Per gli appassionati di film commedia, su Canale 9 e Canale 9 hd andrà in onda stasera, in prima serata, il film Sei giorni, sette notti. Il protagonista del film è Quinn, un pilota che vive tranquillamente in un arcipelago tropicale. La sua vita dell’uomo cambia quando, un giorno, incontra Robin una bella donna che gli chiede di accompagnarla a Tahiti…

