Doccia: ecco l’orario migliore per farla!

Doccia: qual è l’orario migliore per farla? La sera è il momento ideale. Il dato è stato confermato anche dalla scienza. Ecco il perchè.

Preferisci la doccia mattutina, che contribuisce a donarti quella carica in più per iniziare al meglio la giornata o meglio quella serale, che aiuta a rilassarti dopo una giornata frenetica ed impegnativa per via del lavoro o dello studio? Se fai parte del secondo gruppo ed ami fare la doccia di sera, sappi che anche la scienza ti viene incontro.

Sono moltissime le persone che ritengono sia meglio fare la doccia al mattino perchè aiuta a svegliarsi totalmente sotto il getto dell’acqua. È stato confermato, però, che la fascia oraria migliore per farla sia quella serale. La scienza, inoltre, afferma che in entrambi i casi ci sono dei benefici, ma scopriamo perchè è proprio la sera il momento ideale, da preferire.

Doccia: più benefici al mattino o più la sera?

Abbiamo accennato che la doccia mattutina e serale presentano dei benefici per la salute, ma, tra le due, solo una ne apporta molti di più. Probabilmente qualcuno di voi dovrà iniziare a modificare la propria routine quotidiana. Ecco alcuni fattori da tenere in considerazione:

Quali sono i benefici della doccia mattutina? Aiuta ad eliminare, come prima cosa, tutto lo sporco accumulato durante la notte (particelle di polvere e sudore). Secondo uno studio, pubblicato sul “New York Times” da parte della dottoressa Janet K. Kennedy, farlanelle prime ore del giorno è utile per i dormiglioni e per chi fatica ad alzarsi. Il getto dell’acqua fa svegliare ed attiva il sistema nervoso. La dottoressa raccomanda di non usare, mai, l’acqua fredda perchè aumenterebbe, senza alcuna reale necessità, la temperatura corporea.

Quali sono i benefici della doccia serale? La dottoressa evidenzia che porta maggiori benefici rispetto all’altra tipologia. Oltre a rilassare ed a sciogliere le tensioni muscolari, accumulate nell’arco della giornata, afferma che:

“Facendo la doccia di notte, aiutiamo ad aumentare artificialmente la nostra temperatura corporea, che aiuta a rinfrescarsi più rapidamente e questo stimola il sonno.”

Contribuisce, inoltre, ad alleviare lo stress perché riduce i livelli dell’ormone che ne è responsabile, il cortisolo. Ecco perchè, l’ideale sarebbe abbandonare l’abitudine di farla la mattina e prediligere la sera.