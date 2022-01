Covid e depressione: ecco cosa sta succedendo ai giovani

Tra le cause della pandemia da Covid, che dura ormai da due anni, troviamo sicuramente la depressione che colpisce soprattutto gli adolescenti

Tra i tanti problemi che ha portato la pandemia da Covid, oltre a quelli dovuti allo stesso virus, troviamo sicuramente la depressione. Secondo uno studio, questa malattia da due anni a questa parte si sarebbe diffusa soprattutto dai giovani, combattuti dalle troppe restrizioni ma anche dalla mancanza di lavoro. In particolar modo chi ne soffre di più sarebbero gli adolescenti, ecco il motivo.

I ragazzi di oggi e la depressione

Cosa sta succedendo ai ragazzi di oggi? Questa è una delle domande più frequenti sia su internet che sui social. Da un pò di tempo a questa parte tra i ragazzini ma soprattutto adolescenti c’è troppa violenza ma anche uno stato di disinteresse verso il mondo stesso. Perchè?

Da quando è arrivata la pandemia da Covid 19, per molti adolescenti la situazione è diventata ancora più difficile e a dimostrarlo ci ha pensato uno studio americano.

Infatti, secondo il JAMA Pediatrics, ha confermato che un adolescente su quattro, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 mostra segni di un disturbo d’ansia.

Ovviamente questi disturbi non devono essere affatto sottovalutati, perchè potrebbero portare gravi conseguenze per la salute in futuro. A lanciare l’allarme sono anche gli esperti presenti al congresso nazionale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.

Il dramma del Covid: quanto ha influito

Con l’arrivo della pandemia e il lockdown con tutte le regole da seguire, i ragazzi hanno subito un forte disagio. Nessuno per lunghi mesi ha potuto vivere con serenità quei momenti di svago con i propri coetanei che purtroppo nessuno più sarà in grado di ridargli.

L’isolamento ha fatto si che in molti si chiudessero in se stessi, trovando libero sfogo sui social. Uno studio condotto su 1500 bambini e adolescenti e pubblicato sul Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry rileva che questa situazione purtroppo andrà a lungo.

Pare che chi soffre di disturbi simili in età adolescenziale ne risentirà per tutto il suo percorso di vita, anche in età adulta. Insomma, la situazione è grave e il rischio è molto alto: bisogna subito trovare una soluzione.