Sabrina Salerno: bellissima in costume e lo zoom è d’obbligo!

Sabrina Salerno, la cantante bellissima in costume e lo zoom è d’obbligo: il nuovo scatto che fa impazzire tutti i fan.

Il 2022 non ha di certo tolto la sensualità a Sabrina Salerno ma, anzi, sembra avergliene portata ancora di più. A 53 anni, la Salerno non è più quella giovane cantante icona dell’italo dance degli anni ’80, ma risulta comunque ancora oggi un sex symbol, tanto da continuare a far impazzire tutti quanti i suoi fan.

Per aprire il nuovo anno in bellezza la cantante (che di recente si è scoperta anche ballerina) ha pubblicato una nuova foto in costume che invita tutti quanti allo zoom; la sua sensualità è oltre ogni limite.

Sabrina Salerno bellissima in costume, lo zoom è d’obbligo

Per queste vacanze natalizie, la Salerno si sta godendo delle giornate di relax presso Montegrotto Terme, comune italiano in provincia di Padova, in Veneto; nel pieno dell’inverno, ha deciso di alzare la temperatura mostrando ancora una volta il suo corpo giunonico.

Nel relax del soggiorno termale, la cantante si è fatta immortalare in una delle piscine della struttura, pienamente immersa nell’acqua; con addosso un bikini nero, arriva a chi guarda la foto tutto il calore delle acque termali.

Il costume nero sembra infatti contenere a stento il prosperoso décollété della Salerno, che ormai da decenni manda su di giri tutti quanti; in primo piano nello scatto, le curve da capogiro della cantante dominano la scena e invitano i follower allo zoom.

Tantissimi mi piace al post di Sabrina, che ha deciso di aprire il suo anno social sfoggiando un fisico da urlo; tra i commenti, arrivano anche i commenti della “gatta nera” Ainett Stephens (che di prosperità non ha certo nulla da invidiarle) e Eleonora D’Ospina, che sintetizza il pensiero di tutti commentando con un “the queen”.

Il 2022 si apre quindi così come si era chiuso: tutti pazzi per Sabrina Salerno, in attesa di vederla coinvolta in tv con un nuovo progetto.