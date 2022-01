Uomini e Donne: ecco chi si candida all’Isola dei famosi, da non credere!

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, ha parlato di un suo possibile ritorno in tv e ha dichiarato di voler partecipare all’Isola dei Famosi.

Grandi novità in arrivo per Nicola Vivarelli, detto Sirius. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è intervenuto in un programma radiofonico e ha parlato della sua nuova vita lontana dal teleschermo.

Dopo la sua partecipazione al trono over, Nicola ha ammesso che ha raggiunto un grande traguardo nel campo degli studi e non ha di certo escluso anche la possibilità di tornare in televisione.

Nicola Vivarelli ha raggiunto il suo obiettivo

Nel corso della sua intervista in radio, Sirius ha spiegato che questi messi per lui non sono stati facili, ha studiato molto e ha avuto poco tempo per se stesso.

“!E‘ stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

Detto questo, Nicola non ha nemmeno nascosto il suo desiderio di tornare in televisione e partecipare a qualche programma che a lui piace molto.

Uomini e donne: Nicola Vivarelli sbarca in Honduras?

Vivarelli si è detto pronto a non fermarsi qua, affermando che ritornerà a Napoli per finire alcuni corsi di aggiornamento e imbarcarsi. “Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile, ma non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda”, ha dichiarato.

Tra i programmi a cui parteciperebbe volentieri ci sarebbe il Grande Fratello e l’isola dei famosi. E proprio su quest’ultima ha ammesso di sentirsi già pronto a sbarcare:

“Sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”.