Pizza: Ecco gli accostamenti che non ti immagini, ma che sono ottimi!

Pizza: al mondo non c’è solo la margherita! Ecco alcuni dei tanti possibili accostamenti handmade che ti lasceranno senza parole.

A chi non piace la pizza? Sono veramente poche le persone a cui non piace questa fantastica prelibatezza. Al mondo però non c’è solo la classica margherita! È risaputo che sia una di quelle più semplici da preparare perchè richiede l’uso di pochi ingredienti, ma esistono tanti altri accostamenti gustosi ed ottimi da provare. Se siete interessati a cucinarne di più complesse ed elaborate questo è l’articolo che fa al caso vostro.

Si può variare molto in cucina in modo da rendere tutto poco noioso. Possono essere preparate pizze basiche bianche o al pomodoro selezionando vari tipi di verdure di stagione con cui poter preparare delle ottime salse in abbinamento. Vediamo più nel dettaglio i vari condimenti proposti.

Pizza: 10 condimenti gustosi fai da te

Preparazioni:

Pere e Brie: occorrono pere Williams, formaggio brie e mozzarella. Volendo si può aggiungere del miele.

occorrono pere Williams, formaggio brie e mozzarella. Volendo si può aggiungere del miele. Salsa di noci: le noci sono un valido ingrediente per preparare una salsa da spalmare sul pane e da utilizzare per condire la pizza.

le noci sono un valido ingrediente per preparare una salsa da spalmare sul pane e da utilizzare per condire la pizza. Patate e rosmarino: tagliare le patate a fettine sottili e lessarle per qualche minuto. Una volta pronte utilizzarle come ingrediente principale della pizza e guarire con del rosmarino.

tagliare le patate a fettine sottili e lessarle per qualche minuto. Una volta pronte utilizzarle come ingrediente principale della pizza e guarire con del rosmarino. Crema di zucca: lessare o cuocere al vapore. Frullare aggiungendo un po’ d’olio extravergine, un pizzico di sale e di pepe.

lessare o cuocere al vapore. Frullare aggiungendo un po’ d’olio extravergine, un pizzico di sale e di pepe. Mele e gorgonzola: tagliare le mele a fettine sottili e guarnire con uno strato di miele, uno di formaggio ed in chiusura aggiungere un altro strato di miele.

tagliare le mele a fettine sottili e guarnire con uno strato di miele, uno di formaggio ed in chiusura aggiungere un altro strato di miele. Bianca al radicchio: potete abbinare i formaggi che più amate e pinoli, rucola o delle buone noci.

potete abbinare i formaggi che più amate e pinoli, rucola o delle buone noci. Carciofi freschi: potete abbinare la ricotta, le noci, la mozzarella, il formaggio grattugiato e i pinoli.

potete abbinare la ricotta, le noci, la mozzarella, il formaggio grattugiato e i pinoli. Verdure grigliate: ottima per i vegetariani. Distribuire le verdure sulla base. Va bene sia rossa che bianche.

ottima per i vegetariani. Distribuire le verdure sulla base. Va bene sia rossa che bianche. Scarola, capperi e olive: preparare questi ingredienti saporiti che renderanno la pizza molto gustosa. L’ideale è a base bianca.

preparare questi ingredienti saporiti che renderanno la pizza molto gustosa. L’ideale è a base bianca. Pesto di rucola e basilico: preparare il pesto fresco di rucola con il basilico. Guarnire la pizza con noci e zucchine tagliate a fettine.

